Європейський Союз зараз визнає українські водійські посвідчення для людей, що отримують у блоці тимчасовий захист. Це значить, що в країнах блоку не потрібно обмінювати права на місцеві чи повторно складати іспити, пише Relocate.to.

Чи визнають українські права в Європі?

Українське національне посвідчення водія визнають у країнах, які є учасницями Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Таких країн 89, і до цього переліку входить більшість європейських країн, зокрема й Польща, Німеччина, Італія, Франція, Австрія, Чехія, країни Балтії тощо.

Тож з сучасним українським пластиковим посвідченням водія, де дані вказані латиницею, проблем не виникне. Ним можна користуватися без нотаріального перекладу чи додаткового міжнародного посвідчення. А ось якщо ви досі маєте старе посвідчення в форматі "книжечки", його краще обміняти у сервісному центрі на нове.

Для українців, що в ЄС перебувають під тимчасовим захистом діє спеціальне правило: вони можуть користуватися українськими водійськими правами без потреби обмінювати їх на права країни перебування.

Таке рішення Європарламент підтримав ще 2022 року, аби українці не були змушені проходити складні бюрократичні процедури під час війни.

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Важливо! У випадку втрати чи викрадення українського посвідчення водія можна отримати тимчасове європейське посвідчення на період дії захисту.

Яка ситуація з орендою автівки у Європі?

Орендувати машину з українським посвідченням водія в ЄС зазвичай можна без проблем, якщо документ:

чинний;

пластиковий;

містить дані латиницею.

Втім, приватні прокатні компанії можуть мати власні внутрішні правила. Деякі можуть вимагати мінімальний водійський стаж, кредитну картку на ім'я водія чи міжнародне водійське посвідчення. Тож перед бронюванням машини краще перевірити умови конкретної компанії.

Кому слід змінювати українське водійське посвідчення на національне?

Попри те, що спеціальні правила ЄС дозволяють користуватися українськими правами до завершення дії тимчасового захисту – тобто до 4 березня 2028 року – є кілька категорій людей, яким вже є сенс замислитися над заміною документа на місцевий:

якщо плануєте залишитися в країні після завершення тимчасового захисту;

якщо переходите з тимчасового захисту на постійне проживання;

якщо часто їздите за межі ЄС;

якщо українське посвідчення пошкоджене чи загубилося;

якщо права потрібні для професійної роботи водієм.

Останній момент особливо важливий – адже для категорій C, CE, D та професійних перевезень діють додаткові вимоги.

У кількох країнах ЄС також діють спрощені умови обміну українського водійського посвідчення на національне: зокрема, зробити це можна в Литві, Латвії, Італії та Німеччині. Там не потрібно буде складати теоретичні та практичні іспити.