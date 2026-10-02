Кого не направляют на ВЛК и как долго действует заключение врачей: в ТЦК дали четкое объяснение

Военнообязанные граждане, имеющие официальное бронирование или отсрочку от призыва, а также люди с инвалидностью, не обязаны проходить военно-медицинскую комиссию. В то же время повторный медицинский осмотр является обязательным для большинства мужчин.

Кто обязан обновить постановление комиссии

Пройти военно-медицинскую комиссию должны те граждане, которые ранее ее не проходили или чье постановление утратило силу. Документ о годности к военной службе действует один год, после чего необходимо пройти повторный медицинский осмотр. Об этом в эфире "Украинского радио Ровно" рассказал старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук.

Он подчеркнул, что гражданам с действующей отсрочкой, бронированием или инвалидностью не нужно проходить комиссию, чтобы не перегружать медицинские учреждения. Эти категории освобождены от этой обязанности, чтобы снизить нагрузку на врачей ВВК.

В то же время повторно пройти осмотр обязаны лица, которые ранее были признаны негодными к службе в мирное время, поскольку такие решения в настоящее время утратили силу. Речь идет о гражданах, у которых есть устаревшие постановления или которые были признаны негодными к военной службе в мирное время.

Эти постановления на данный момент утратили силу, и, следовательно, они обязаны пройти осмотр, чтобы обновить свои данные",

– сказал Тарас Гусарук.

Важно! Заключение военно-медицинской комиссии действует 1 год в период военного положения. В мирное время постановление выдается на 5 лет.

Как проходит медосмотр и сколько времени он занимает

Направление на медосмотр формируется в Едином государственном реестре военнообязанных, а получить его можно через ТЦК или сформировать в приложении Резерв+. В случае отсутствия доступа к реестрам человеку могут выписать бумажное направление.

После получения документа военнообязанный обращается в указанное лечебное учреждение именно в назначенный день для прохождения экспертизы и предоставления пакета медицинских документов.

Стандартный срок прохождения ВВК составляет до шести дней. Если специалистам требуются дополнительные обследования, этот срок могут продлиться до 14 дней.

Медицинский осмотр включает ЭКГ, анализы крови и мочи, флюорографию, обследование на ВИЧ, гепатиты B и C и сифилис.

У граждан старше 40 лет дополнительно измеряют уровень глюкозы в крови и внутриглазное давление. Осмотр проводят терапевт, хирург, психиатр, невролог и оториноларинголог.

Какие решения принимает военно-медицинская комиссия

По результатам осмотра комиссия принимает решение о годности к военной службе без ограничений, годности с определенными ограничениями, временной негодности или полной негодности.

Поскольку военно-медицинская экспертиза постоянно развивается и эволюционирует, для определенных категорий военнообязанных и военнослужащих существуют специфические постановления. Например, годен к службе в определенных спецсооружениях, на определенном спецтранспорте, например на подводных лодках, или годен к службе под водой, акванавты, например – там есть особые требования,

– добавил сотрудник Ровенского ТЦК.

Лица, признанные годными с ограничениями, могут быть направлены на службу в тыловые подразделения, медицинские части, военные учебные заведения или ТЦК.

Напомним, в случае несогласия с решением ВВК человек может оспорить заключение. Такое право у человека есть в случае несоответствия данных из предыдущих медицинских документов результатам текущего обследования. Среди причин – формальные ошибки в решении, расследование в отношении членов ВВК или изменения в перечне заболеваний.

Если врачи признают военнослужащего негодным к службе, то его должны уволить из части по состоянию здоровья и впоследствии исключить из воинского учета. Если заключение требует пересмотра через некоторое время – то увольняют с предоставлением отсрочки.