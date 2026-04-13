Когда не возникает потребности в дальнейшем обследовании, то прохождение ВВК не может превышать 6 дней. Об этом сообщили в Минобороны.

Какова периодичность прохождения ВВК?

В Министерстве обороны Украины опубликовали отдельную инструкцию по прохождению ВВК.

Если человека направляют на дополнительные обследования или к другим врачам, тогда ВВК должна завершиться не позднее чем за 14 дней с момента направления.

Несмотря на то, что ВВК только определяет пригодность к службе на текущий момент, при отсутствии жалоб и медицинских документов о болезни, комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей,

– отметили в Минобороны.

На время действия военного положения в Украине решение о пригодности к военной службе действует до 1 года. Если указанный срок прошел, то данные в Резерв+ станут устаревшими.

Если лицо признали непригодным к службе с переосвидетельствованием через 6 – 12 месяцев, то нужно явиться на повторную ВВК за 3 – 4 недели до завершения срока.

В случае установления полной непригодности и исключения с воинского учета – повторный осмотр не нужен. В то же время в случае появления серьезного заболевания или после операции можно снова пройти ВВК.

