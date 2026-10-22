ТЦК призвал военнообязанного с эпилепсией: почему заключение ВВК признали законным

Черкасский окружной административный суд подтвердил законность заключения военно-врачебной комиссии о годности к службе в частях обеспечения мужчины, страдающего эпилепсией. Истец пытался отменить решение из-за проведения медосмотра в течение одного дня, однако суд отклонил его требования из-за нарушения процедуры обжалования.

Почему суд поддержал решение комиссии

Дело касалось военнообязанного, прошедшего медицинское обследование в Звенигородской многопрофильной больнице. В тот же день комиссия установила диагнозы "Эпилепсия с редкими приступами" и "Дальнозоркость" и признала его годным к службе в тыловых подразделениях и ТЦК. Об этом говорится в материалах дела № 580/8413/26.

Мужчина не согласился с заключением и обратился в суд. По его мнению, медицинский осмотр провели по упрощенной процедуре всего за один день, игнорируя предыдущий анамнез и медицинские документы о судорожных приступах, поэтому его должны были направить на стационарное обследование.

Рассмотрев дело, суд полностью отказал в удовлетворении иска, опираясь на несколько ключевых юридических оснований. Прежде всего, мужчина нарушил обязательный внесудебный порядок обжалования постановления – это специальная процедура разрешения спора через вышестоящие органы до обращения в суд.

Суд отмечает, что в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства обращения истца с жалобой на постановление, являющееся предметом данного спора, в ВВК областного ТЦК и СП,

– указано в деле.

Ведь Положение № 402 о военно-врачебной экспертизе дает право военнообязанному сначала подать жалобу в ВВК более высокого уровня – областного ТЦК или Центральной военно-врачебной комиссии. Только после рассмотрения дела вышестоящей инстанцией решение можно обжаловать в суде, чего истец не сделал.

Кроме того, материалы дела подтвердили соблюдение процедуры медицинского осмотра. Истец прошел осмотр у всех обязательных специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, офтальмолога, отоларинголога и психиатра, а также сдал необходимые лабораторные анализы и прошел флюорографию.

Учитывая, что в ходе рассмотрения дела суд не установил допущенных со стороны ответчика нарушений требований действующего законодательства, которые касались бы именно процедуры проведения медицинского осмотра и оформления его результатов, суд пришел к выводу, что спорное постановление ВВК является правомерным,

– постановили в решении.

Суды не оценивают медицинские диагнозы

Суд также напомнил, что медицинская оценка диагнозов и определение степени годности относятся к исключительной компетенции ВВК – специальной медицинской коллегии, которая оценивает состояние здоровья военнообязанных. Суды проверяют лишь соблюдение процедуры и не могут брать на себя полномочия медицинских комиссий, поскольку не обладают специальными знаниями в области медицины.

Истец имеет возможность обжаловать это решение в апелляционной инстанции в течение 30 дней.

Напомним, что обжалование заключения ВВК может длиться от двух до трех месяцев при рассмотрении комиссиями высшего уровня. От трех до шести месяцев уходит на принятие решения в суде.

Для успешного обжалования необходимо иметь реальные медицинские основания, подтвержденные свежими заключениями врачей из государственных или муниципальных медицинских учреждений.