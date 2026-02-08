Успех обжалования зависит от конкретной ситуации и имеющихся доказательств. Об этом адвокат Юрий Костынюк рассказал в интервью РБК-Украина.

Смотрите также Не только из-за мобилизации: Сырский сказал, насколько эффективно пополняется армия

Как долго длится обжалование заключения ВВК?

По словам юриста, нередко медкомиссии поверхностно оценивают состояние здоровья и признают годными людей, которые фактически не могут полноценно служить.

ВЛК высшего уровня или суд могут отменить такое заключение, если:

не учли медицинские справки и обследования;

проигнорировали выводы профильных врачей;

были нарушения во время прохождения комиссии.

В случае успеха человеку назначают повторный медицинский осмотр, где должны учесть все ранее не принятые во внимание проблемы со здоровьем.

Состояние здоровья нужно подтверждать свежими выводами врачей из государственных или коммунальных медицинских учреждений. Старые справки или документы из частных клиник часто не принимают во внимание.

Статистика показывает, что положительное решение получают лишь 30 – 40% обоснованных жалоб. То есть примерно каждое третье заявление приводит к пересмотру заключения ВВК.

Продолжительность обжалования решения ВВК зависит от выбранного пути. Если жалобу рассматривают комиссии высшего уровня, процедура обычно длится 2 – 3 месяца – до окончательного решения Центральной ВВК. Если же решение обжалуют в суде, рассмотрение может затянуться на 3 – 6 месяцев.

Часто дело сначала рассматривает региональная ВВК, а уже потом – центральная.

Процесс может затягиваться из-за загруженности комиссий и судов.

Обратите внимание! Подача жалобы не останавливает действие решения ВВК. Пока идет рассмотрение, человека могут мобилизовать, и он обязан выполнять воинские обязанности до окончательного решения.

Так что, обжалование ВВК имеет смысл тогда, когда есть реальные медицинские основания, подтвержденные документами. Без них шансы на успех минимальны, а сам процесс может длиться несколько месяцев.

Последние новости о мобилизации в Украине