Работник выбрал безопасность: можно ли наказать за отсутствие на рабочем месте во время тревоги

Часто воздушная тревога в Украине начинается, когда люди находятся на рабочих местах. Безопасность работников здесь является приоритетом, поэтому работа может приостановиться или продолжиться в укрытии.

Имеют ли право работники уйти с рабочего места во время воздушной тревоги?

Работник вполне может отказаться выполнять работу, пока продолжается воздушная тревога. Даже если руководитель заставляет быть на рабочем месте, человек должен руководствоваться собственным желанием относительно своей защиты. Об этом пишут специалисты Безоплатной юридической помощи.

Согласно правилам, на предприятии не обязательно должно быть укрытие, но работодатель должен знать, куда идти и как действовать работникам и посетителям в случае объявления воздушной тревоги.

Отсутствие работника во время тревоги фактически не считается прогулом, особенно если:

человека не было на месте во время тревоги и он потратил еще какое-то время, чтобы добраться до места работы;

работник предупредил руководителя, что идет в укрытие;

на рабочем месте не обустроено укрытие, где можно работать.

Простой работы руководитель может оформить при условии, что в укрытии человек не может работать. Тогда оплата за это время считается не менее, чем 2/3 части оклада. При условии, что выполнение задач в укрытии продолжается – простой не оформляется.

Законодательством не определено наказание за работу предприятия во время тревоги. Однако, если во время объявленной опасности пострадали или погибли работники, а руководитель не позволял им покинуть рабочее место, то он может нести ответственность. Минимальное наказание – это штраф от 340 гривен, а максимальное – лишение свободы до 7 лет.

Куда гражданин может пожаловаться, если его заставляют работать во время тревоги?

Юристы отмечают, что в таких случаях жалобы принимают профсоюзы, если они есть на предприятии. Также можно обратиться и сообщить о нарушениях в Государственную службу по вопросам труда или в Национальную полицию.

Обжаловать незаконное увольнение можно через суд

Были случаи, когда Верховный суд доказал, что отсутствие на рабочем месте во время тревоги не считается прогулом. Трудовые права по этому вопросу были четко сформулированы в постановлении от 12 января 2026 года.

Тогда суд подтвердил, что пребывание работника в укрытии во время воздушной тревоги не может расцениваться как нарушение трудовой дисциплины или прогул. Поэтому человека не могут уволить, если он решил обезопасить себя.

В деле говорится, что работница находилась не на рабочем месте в течение трех часов, за что руководитель решил ее уволить. Однако судья отметил, что в тот день в Киеве воздушная тревога была с 13:47 до 14:19. В это время работники должны были пройти в укрытия. Посты охраны не фиксировали время перемещения работников. Далее после тревоги работнице стало плохо и она с разрешения руководителя обратилась в больницу. Учитывая все эти факты, работодатель не доказал, что женщина прогуляла работу.

По решению суда:

пребывание работников в укрытиях во время воздушной тревоги – это необходимость, связана с защитой жизни и здоровья; отсутствие на рабочем месте это не то же, что отсутствие на работе. Прогулом считается отсутствие на предприятии, а не за рабочим столом. Поэтому временное пребывание в укрытии или в пределах территории предприятия не может считаться прогулом.

Важно! Верховный суд также установил, что отсутствие на работе по состоянию здоровья может подтверждаться даже теми медицинскими справками, направлениями на лечение, амбулаторными записями, которые были оформлены позже.

Что стоит знать о нормах рабочего времени в Украине?