Некачественный ремонт: позволяет ли закон взыскать деньги с подрядчиков за ненадлежащую работу

Вернуть деньги за ненадлежащие товар или услугу можно по законам о правах потребителей. Так, человек может получить один из самых выгодных вариантов возмещения убытков за некачественный ремонт или строительство.

Как вернуть деньги за ремонт ненадлежащего качества?

О том, как действовать в ситуации, когда подрядчики сдали некачественный ремонт квартиры, рассказывает Елена Собянина на юридическом маркетплейсе "Консультант".

Прежде всего юрист отмечает, что ремонт в жилом помещении является формой бытового подряда и регулируется Гражданским кодексом (статьей 865). То есть по закону подрядчик обязуется выполнить определенные задачи по условиям заказчика с целью удовлетворения личных или бытовых нужд. В то же время заказчик обязуется оплатить выполненную работу.

Однако такой вариант больше о заключении договоров. Там удостоверяют условия, задания, стоимость и оплату. Но в Украине наиболее распространенная форма для такого формата работ – устные договоренности.

Эксперт отмечает, что в таком случае можно воспользоваться нормами закона "О защите прав потребителей". По этому закону потребитель имеет право требовать:

устранения недостатков работы;

снижение окончательной цены;

компенсацию убытков.

Если в добровольной форме компания отказывается решать ситуацию – потребитель может обращаться в суд. После чего строителей должны обязать возместить убытки / ущерб.

Как происходит возмещение убытков при ремонте жилья?

Юрист отмечает, что когда ремонт некачественный – заказчик имеет право требовать компенсацию. Далее все зависит от масштабов работы и формы возмещения.

Основаниями для возмещения убытков являются:

расходы из-за повреждения имущества или расходы на то, чтобы переделать "новый" ремонт;

деньги, которые человек мог бы заработать/сохранить, но потратил из-за того, что его потребительские права нарушили.

Среди вариантов решений по закону возможны – бесплатное устранение недостатков, уменьшение стоимости работ, повторное выполнение ремонта, компенсация расходов и убытков. Конечно, все на усмотрение человека. Именно потребитель, который получил некачественные услуги по строительству или ремонту, может требовать выгодный способ компенсации.

Юрист отмечает, что потребитель имеет право на подачу таких требований при выполнении работ, после или даже за 2 года в гарантийный период. В частности есть вариант отказаться принимать работу, если недостатки значительные и проживать или находиться в помещении нельзя.

Елена Собянина советует перед подачей заявления в суд все же попробовать договориться с исполнителями работ. Например, подать письменную претензию подрядчикам и попросить исправить недостатки. Если же этот метод безрезультатный – тогда точно нужно обращаться в суд.

Рассмотрение такого дела проводят чаще всего при дополнительной проверке – строительной экспертизы, которая определяет наличие и масштаб нарушений. Если подрядчика признают виновным в нарушениях, его обяжут оплатить материальный ущерб и моральный ущерб.

Что известно о моральном ущербе?

На ресурсе Бесплатная юридическая помощь отмечается, что за некачественный товар или услугу можно требовать не только непосредственную стоимость, но и моральный ущерб.

Так, была ситуация, в которой женщина купила стиральную машину: техника быстро сломалась, а с ремонтом тоже решить ничего не получилось. Несмотря на то, что дальнейшая экспертиза подтвердила дефект товара, в магазине женщине отказали в возврате средств.

После этого потребительница обратилась в суд и выиграла все дела, по которым продавца обязали:

вернуть стоимость стиральной машины;

компенсировать судебные издержки;

выплатить моральный ущерб.

То есть в ситуациях с некачественными товарами или услугами, суд защищает право потребителей. А люди от себя имеют право требовать у подрядчиков или продавцов ремонт, снижение цен или полный возврат средств.

Что еще известно о правах людей в финансовых вопросах семьи?

Во время развода мужчина пытался взыскать с бывшей женщины 400 тысяч гривен как средства из предыдущего бюджета. Несмотря на то, что человек акцентировал на собственности денег, суд отказал в удовлетворении этого требования.

На самом деле все расходы, которые пошли с зарплаты мужа, были общими и бытовыми на время супружеской жизни. Поэтому, разделить "общие деньги", а тем более потраченные на бытовые нужды семьи нельзя.

В комментарии для 24 Канала адвокат Оксана Кузьмич рассказала, что случаются ситуации, когда родители могут требовать алименты от детей. Однако важное условие – в отношениях между родственниками не должно быть трудностей. Если родители не принимали участия в воспитании ребенка или не поддерживали его, то впоследствии не смогут претендовать на выплаты от детей.

В то же время при рассмотрении таких дел суд учитывает финансовое положение ребенка. Иногда бывает так, что потомок не имеет финансовых возможностей обеспечить родственника. Адвокат также отмечает: факт того, что человек пенсионер – не является основным основанием для оформления алиментов от детей.