Временная защита в Германии: кому из украинцев могут понадобиться дополнительные документы

С 5 августа 2026 года в Германии и других странах ЕС действует соответствующее положение законодательства, касающееся выполнения военных обязанностей в Украине как условие предоставления временной защиты. А с 9 октября Берлин ввел дополнительные изменения в порядок освобождения отдельных категорий лиц от обязанности получать вид на жительство в течение первых 90 дней пребывания.

Сразу получать вид на жительство в Германии не требуется

Украинцы относятся к категории лиц, которые в течение первых 90 дней пребывания освобождены от обязанности получать вид на жительство. Срок действия этого правила продлен до 4 декабря 2027 года. Одновременно Германия ввела исключение для лиц, въезжающих с 9 октября 2026 года и имеющих военные обязанности согласно законодательству Украины. Проблемы могут возникнуть, если граждане не могут подтвердить их выполнение. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал адвокат Геннадий Капралов.

Эксперт напомнил, что европейский нормативный акт не устанавливает отдельного возрастного диапазона, например от 23 до 60 лет, в качестве универсального критерия применения нового правила.

Геннадий Капралов Управляющий партнер АО "Lawyer HUB" Главным требованием является наличие у конкретного лица военных обязанностей в соответствии с украинским законодательством. Новое условие сформулировано нейтрально в отношении пола и возраста: согласно пояснительной записке к немецкому постановлению, оно касается любого лица, на которое распространяются такие обязанности, хотя на практике речь идет прежде всего о мужчинах.

То есть мужчинам необходимо подтвердить, что они не относятся к категории лиц, на которых распространяются военные обязанности, либо то, что у них имеется предусмотренное законом основание для освобождения от них или иной надлежащий правовой статус, подтверждающий выполнение соответствующих требований.

Законный выезд из Украины, подтвержденный отметкой в паспорте, признается одним из доказательств соблюдения соответствующих требований. Однако сам по себе он не гарантирует положительного решения: необходимо учитывать возраст лица, его военно-учетный статус, наличие предусмотренных законом оснований для освобождения от соответствующих обязанностей, а также документы, подтверждающие эти обстоятельства.

Компетентный немецкий орган будет оценивать соответствие лица требованиям применимого миграционного законодательства и достаточность представленных подтверждений,

– заявил Капралов.

Какие документы могут подтвердить исполнение воинских обязанностей

Имплементационное решение Совета ЕС 2026/1912 не содержит исчерпывающего перечня документов, которые должны подаваться во всех государствах-членах. Также Девятое постановление Германии не устанавливает универсального перечня доказательств, достаточных для каждого случая.

Учитывая характер правового регулирования, Геннадий Капралов советует заранее подготовить документы, позволяющие установить военно-учетный статус лица и подтвердить наличие соответствующего законного основания. В зависимости от обстоятельств это могут быть:

отметка о выезде в заграничном паспорте, что подтверждает законное пересечение государственной границы Украины;

действующий военно-учетный документ, в том числе оформленный в электронном виде;

документы, подтверждающие право на отсрочку или освобождение от соответствующих воинских обязанностей, если такие основания предусмотрены законодательством Украины;

другие официальные документы, подтверждающие, что лицо не подпадает под соответствующие военные обязанности или надлежащим образом их выполняет.

Кроме того, если лицо при подаче заявления на получение временной защиты ссылается на отсрочку или освобождение, то целесообразно иметь также документ, подтверждающий соответствующее основание.

Учитывая отсутствие единого исчерпывающего перечня доказательств, целесообразно заранее выяснить у компетентного немецкого органа, какой именно пакет документов он считает достаточным для рассмотрения соответствующего заявления. Окончательная оценка зависит от содержания документов и обстоятельств конкретного дела,

– уточнил эксперт.

Что необходимо сделать украинцам, планирующим выезд в Германию

Перед поездкой адвокат советует проверить актуальность военно-учетных данных и подготовить документы, подтверждающие правовой статус.

Если документов недостаточно или немецкий орган не признает представленные доказательства, следует выяснить правовые основания такого решения, порядок его обжалования и возможность использования других законных оснований для пребывания. Геннадий Капралов отметил, что решение ЕС не отменяет право подать соответствующее заявление, однако результат не гарантирован.

Адвокат напомнил, что недопустимо использовать поддельные документы. В зависимости от обстоятельств изготовления, использование заведомо поддельных документов или другие связанные с этим действия могут иметь правовые последствия, в частности по статье 358 Уголовного кодекса Украины.

Если у вас есть вид на жительство в Германии, он должен продлеваться автоматически

По словам эксперта, правительственный немецкий портал Germany4Ukraine сообщает, что виды на жительство граждан Украины, выданные в соответствии с параграфом 24 Закона Германии о пребывании (Aufenthaltsgesetz) и действующие по состоянию на 1 февраля 2027 года, подлежат автоматическому продлению до 4 марта 2028 года.

Этот вопрос, как и предыдущие продления, регулируется отдельным немецким актом о продлении действия разрешений (Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung), а не Девятым постановлением об изменениях в Переходном постановлении. Для лиц, отвечающих этим условиям, отдельное обращение в ведомство по делам иностранцев исключительно с целью такого продления не требуется,

– сказал Геннадий Капралов.

Таким образом, если лицо уже пользовалось временной защитой в Германии на соответствующую дату и продолжает непрерывно находиться под этой защитой, новое условие относительно выполнения воинских обязанностей к нему не применяется только потому, что впоследствии у него возникли соответствующие обязанности, например, в связи с достижением определенного возраста.

Напомним, в 2026 году изменились правила получения временной защиты в ЕС для украинцев, в частности появились новые ограничения и различия в правилах между странами.

Повторное получение временной защиты возможно, но со строгими ограничениями. Украинцы не могут иметь статус в двух странах одновременно. При этом новые заявки рассматриваются более осторожно.

Евростат отметил сокращение числа украинцев, находящихся под временной защитой, в частности в Италии, Чехии и Финляндии, тогда как в Испании и Румынии их число растет. Известно, что беженцы начали отказываться от временной защиты, в частности, из-за возможности получения других форм легализации.