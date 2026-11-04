Рада предлагает размещать средства РЭБ на частной земле: какую выгоду получат владельцы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит военным оперативно устанавливать средства радиоэлектронной борьбы на частных земельных участках и объектах недвижимости. Взамен владельцы имущества получат финансовые гарантии от государства.

Что изменит новый специальный земельный режим

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) – это специальные комплексы, которые глушат навигационные сигналы вражеских беспилотников или ракет и сбивают их с курса. В настоящее время защитники часто сталкиваются с юридической неопределенностью, когда наиболее подходящая для антенны высота или участок принадлежат частному владельцу или бизнесу. Поэтому народные депутаты зарегистрировали законопроект №16210 об усилении оборонных мер. Инициаторами выступили члены Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Документ разработан для того, чтобы военные могли быстрее реагировать на воздушные атаки противника и прикрывать города куполом радиоэлектронной защиты.

Законопроект вносит изменения в Земельный кодекс Украины и вводит особые правила на время военного положения и еще на полгода после его окончания.

Такой режим предусматривает возможность использования земельных участков любого целевого назначения для размещения средств радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронной разведки, а также устанавливает обязанность физических и юридических лиц обеспечивать доступ воинских формирований к соответствующим объектам. Отдельно определяется порядок компенсации стоимости потребленных коммунальных услуг и других расходов, связанных с функционированием указанных средств, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины,

– уточняют авторы законопроекта.

То есть военные смогут временно задействовать территорию предприятия, поле или дачный участок, если именно там достигается максимальный технический радиус действия оборудования.

Кто оплатит коммунальные услуги и убытки

В то же время предложенные нормы предусматривают финансовую защиту для граждан и бизнеса, чье имущество будет использоваться для обороны. Владельцам гарантируется полная компенсация расходов на коммунальные услуги, в частности на электроэнергию, которую будут потреблять мощные военные станции.

Конкретный механизм и сроки выплаты компенсаций должен утвердить Кабмин отдельным постановлением сразу после принятия закона.

Законодатели отдельно подчеркивают, что документ не вводит новых уголовных наказаний.

Проект закона не вводит новую ответственность, а лишь подтверждает применение уже действующей нормы статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины в случаях препятствования размещению средств радиоэлектронной борьбы или радиоэлектронной разведки. Такое уточнение обеспечивает правовую определенность и согласованность между нормами оборонного и уголовного законодательства. Это обеспечивает баланс между потребностями обороны государства и соблюдением прав собственников имущества,

– говорится в пояснительной записке.

Законодатели считают, что правовые изменения помогут создать нормативную базу, позволяющую воинским формированиям оперативно развертывать средства РЭБ/РЭР для усиленной защиты территории. При этом права собственников имущества не будут нарушены благодаря четким механизмам компенсации расходов.

Напомним, ранее советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов заявлял, что в настоящее время Россия оснащает свои беспилотники оптико-навигационными системами. Такие изменения делают их устойчивыми даже к украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

Однако ежедневно во время российских атак бойцы противовоздушной обороны демонстрируют результаты борьбы с вражескими дронами. Так, за прошедшую ночь военные сбили и подавили сигнал 272 беспилотников, среди которых 64 были реактивными.