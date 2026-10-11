Новая технология делает ударные и разведывательные БПЛА полностью невосприимчивыми к воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что сказал "Флэш"?

По словам эксперта, в следующем году противник планирует активно развивать оптико-навигационные системы для беспилотников типов для мидлстрайков и дипстрайков. Также Россия планирует применять их для дешевых крылатых ракет.

Принцип работы этой технологии заключается в том, что в память беспилотника предварительно загружаются спутниковые фотографии местности. Во время полета бортовой компьютер сравнивает изображения с камеры с этими снимками, причем для базовой ориентации подходят даже фотографии поверхности земли из Google.

Российские военные уже применяют эту систему на малых беспилотниках "Молния", V2U и "Ланцет". Недавно специалисты также обнаружили аналогичные решения на ударных БПЛА "Герань-4" и "Герань-5", где навигация работает на базе летного контроллера "Сусанин".

Новые элементы "Шахеда" / "Флэш"

Бескрестнов рассказал, что главная опасность таких систем заключается в их полной независимости от спутникового сигнала GPS или радиоканалов управления. Дрон, корректирующий свой маршрут исключительно по изображению местности, полностью не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что российские войска начали использовать беспилотники типа Shahed с новой конструкцией в виде металлических "усов" на корпусе. "Флэш" рассказал, что этот элемент является механическим детонатором.