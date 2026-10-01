Об этом заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Детали оснащения дронов

Специалисты изучили обновленные вражеские "Герани" и выяснили назначение необычной конструкции на корпусе. Оказалось, что обновление не имеет отношения к антеннам.

По словам "Флеша", внутри так называемых "усов" размещена система из металлической трубки и стержня. При соприкосновении с чем-либо элементы замыкаются между собой, и подается команда на взрыв боевой части.

Новая деталь на российских дронах / Из Telegram-канала "Флэш"

Все механически просто, никаких сенсоров или сложных датчиков,

– добавил Бескрестнов.

К слову, Россия меняет конструкцию реактивного БПЛА "Герань-5", чтобы увеличить его скорость. Двигатель, который раньше размещали над фюзеляжем, теперь устанавливают внутри его задней части. Таким образом Россия может пытаться разогнать дрон до 600 – 700 километров в час и более.

Также агрессор активно наносит удары по Украине реактивными дронами новых модификаций. Таким образом, реактивный "Шахед" может пролететь столицу с одной стороны на другую примерно за три минуты.