На это обратил внимание авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Как Россия хочет увеличить скорость "Герань-5"?

По словам авиаэксперта, изменение конструкции дрона связано с попыткой разогнать его до 600–700 километров в час и больше.

В первых версиях "Герани-5" использовался небольшой китайский реактивный двигатель Telefly, который просто устанавливали сверху.

На скорости около 350–400 километров в час такая схема работала, но с увеличением скорости создавала значительное сопротивление.

Двигатель на пилоне фактически работал как дополнительный аэродинамический тормоз.

Кроме того, из-за его расположения выше центра масс дрон постоянно тянуло носом вниз. Автопилоту приходилось компенсировать это рулями, что также увеличивало сопротивление.

Перенос двигателя внутрь фюзеляжа должен устранить эти проблемы. В то же время такое решение имеет и недостатки.

Часть внутреннего пространства занимают двигатель, воздушные каналы и теплозащита, поэтому остается меньше места для топлива. Это может существенно сократить дальность полета.

Есть и проблема с температурой. Выхлопные газы реактивного двигателя могут нагреваться примерно до 700 градусов. Поэтому для его размещения внутри композитного корпуса требуются дополнительные металлические экраны и теплозащита. Из-за этого конструкция становится более сложной и дорогой в производстве.

"Герань-5" хотят сделать быстрее / Фото с страницы в фейсбуке Храпчинского

Храпчинский считает, что Россия спешит увеличить скорость "Герани-5" из-за появления украинских дронов-перехватчиков.

По его словам, перехватчики уже продемонстрировали способность поражать цели, летящие со скоростью 400–450 километров в час.

Поэтому россияне пытаются вывести "Герань-5" в скоростную категорию 700–800 километров в час.

Тогда перехватить такой дрон будет значительно сложнее.

Для его преследования перехватчику самому придется развивать скорость около 900 километров в час

Это потребует более сложной аэродинамики, более мощного двигателя и систем наведения, способных очень быстро обрабатывать данные.

По мнению эксперта, так Россия хочет вывести "Герань-5" из зоны поражения дешевых дронов-перехватчиков и заставить Украину использовать для борьбы с ними более дорогие ракеты ПВО.

В то же время ускорение дрона имеет свою цену: он становится более сложным и дорогостоящим в производстве, а из-за конструктивных изменений может потерять часть дальности полета.

Напомним, Россия расширяет дронопорт "Цимбулова" в Орловской области, откуда запускают реактивные беспилотники по Киеву. За последние четыре недели там построили новые укрытия, пусковые установки и гаражи для дронов.