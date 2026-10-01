На це звернував увагу авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Як Росія хоче збільшити швидкість "Герань-5"?

За словами авіаексперта, зміна конструкції дрона пов'язана зі спробою розігнати його до 600 – 700 кілометрів за годину і більше.

У перших версіях "Герані-5" використовували невеликий китайський реактивний двигун Telefly, який просто встановлювали зверху.

На швидкості близько 350 – 400 кілометрів за годину така схема працювала, але зі збільшенням швидкості створювала значний опір.

Двигун на пілоні фактично працював як додаткове аеродинамічне гальмо.

Крім того, через його розташування вище центру мас дрон постійно тягнуло носом вниз. Автопілоту доводилося компенсувати це рулями, що також збільшувало опір.

Перенесення двигуна всередину фюзеляжу має прибрати ці проблеми. Водночас таке рішення має і недоліки.

Частину внутрішнього простору займають двигун, повітряні канали та теплозахист, через що залишається менше місця для пального. Це може суттєво скоротити дальність польоту.

Є й проблема з температурою. Вихлоп реактивного двигуна може нагріватися приблизно до 700 градусів. Тому для його розміщення всередині композитного корпусу потрібні додаткові металеві екрани та теплозахист. Через це конструкція стає складнішою і дорожчою у виробництві.

"Герань-5" хочуть зробити швидшою / Фото з фейсбук-сторінки Храпчинського

Храпчинський вважає, що Росія поспішає збільшити швидкість "Герані-5" через появу українських дронів-перехоплювачів.

За його словами, перехоплювачі вже показали здатність діставати цілі, які летять зі швидкістю 400 – 450 кілометрів за годину.

Тому росіяни намагаються вивести "Герань-5" у швидкісну категорію 700 – 800 кілометрів за годину.

Тоді перехопити такий дрон буде значно складніше.

Для його переслідування перехоплювачу самому доведеться розвивати швидкість близько 900 кілометрів за годину

Це потребуватиме складнішої аеродинаміки, потужнішого двигуна та систем наведення, здатних дуже швидко обробляти дані.

На думку експерта, у такий спосіб Росія хоче вивести "Герань-5" із зони ураження дешевих дронів-перехоплювачів і змусити Україну використовувати для боротьби з ними дорожчі ракети ППО.

Водночас прискорення дрона має свою ціну: він стає складнішим і дорожчим у виробництві, а через конструктивні зміни може втратити частину дальності польоту.

Нагадаємо, Росія розширює дронопорт "Цимбулова" в Орловській області, звідки запускають реактивні безпілотники по Києву. За останні чотири тижні там збудували нові укриття, пускові установки та гаражі для дронів.