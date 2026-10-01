Про це заявив радник президента України з розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Деталі оснащення дронів

Фахівці вивчили оновлені ворожі "Герані" та з'ясували призначення незвичної конструкції на корпусі. Виявилося, що оновлення не має стосунку до антен.

За словами "Флеша", усередині так званих "вусів" розміщена система з металевої трубки та стрижня. При дотику до будь-чого елементи замикаються між собою і надходить команда на вибух бойової частини.

Нова деталь на російських дронах / З Telegram-каналу "Флеша"

Все механічно просто, жодних сенсорів чи складних датчиків,

– додал Бескрестнов.

До слова, Росія змінює конструкцію реактивного БпЛА "Герань-5", щоб збільшити його швидкість. Двигун, який раніше розміщували над фюзеляжем, тепер встановлюють усередині його задньої частини. Таким чином Росія може намагатися розігнати дрон до 600 – 700 кілометрів за годину і більше.

Також агресор активно б'є по Україні реактивними дронами нових модифікацій. Відтак реактивний "Шахед" може пролетіти столицю з одного боку на інший приблизно за три хвилини.