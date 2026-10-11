Нова технологія робить ударні та розвідувальні БПЛА повністю нечутливими до дії українських засобів радіоелектронної боротьби. Про це розповів радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що сказав "Флеш"?

За словами експерта, наступного року ворог планує активно розвивати оптико-навігаційні системи для безпілотників для мідлстрайків і діпстрайків. Також Росія планує застосовувати їх для дешевих крилатих ракет.

Принцип роботи цієї технології полягає в тому, що в пам'ять безпілотника попередньо завантажують супутникові фотографії місцевості. Під час польоту бортовий комп'ютер порівнює зображення з камери із цими знімками, причому для базового орієнтування підходять навіть фотографії поверхні землі з Google.

Російські військові вже застосовують цю систему на малих безпілотниках "Молнія", V2U та "Ланцет". Нещодавно фахівці також виявили аналогічні рішення на ударних БпЛА "Герань-4" та "Герань-5", де навігація працює на базі льотного контролера Сусанін.

Нові елементи "Шахедів" / "Флеш"

Бескрестнов розповів, що головною небезпекою таких систем є їхня повна незалежність від супутникового сигналу GPS чи радіоканалів управління. Дрон, який корегує свій маршрут виключно за зображенням місцевості, повністю не піддається впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Зазначимо, що російські війська почали використовувати безпілотники типу Shahed із новою конструкцією у вигляді металевих "вусів" на корпусі. "Флеш" розповів, що цей елемент є механічним детонатором.