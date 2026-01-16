Правила выезда мужчин за границу в 2026 году: расширился ли перечень лиц

В 2026 году мужчины подпадают под специальные условия пересечения государственной границы. Ознакомьтесь с категориями лиц, которые имеют право на беспрепятственный выезд из Украины, а также с перечнем необходимых документов для оформления поездки.

Изменились ли правила выезда за границу мужчин?

В 2026 году правила выезда мужчин за границу остаются четко регламентированными украинским законодательством. В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Постановлением КМУ № 57 и его изменениями (постановление КМУ № 1031 от 26.08.2025), пишет 24 Канал.

Интересно Копия вместо оригинала: как засвидетельствовать, чтобы имела полную юридическую силу

Поэтому мужчины призывного возраста могут покидать страну только при наличии военно-учетного документа (ВОД) с VIN-кодом, что подтверждает их статус и наличие отсрочки или исключения с учета.

Справочно: Государственная пограничная служба проверяет данные через ТЦК и Единую электронную систему учета, а отсутствие актуального ВОД является законным основанием для отказа в выезде (ч.1 ст. 14 Закона Украины "О пограничном контроле").

Кто имеет право на выезд в 2026 году?

Перечень мужчин, которые имеют право на выезд, охватывает несколько категорий:

мужчин в возрасте до 23 и старше 60 лет;

инвалидов I – III групп, а также сопровождающих лиц с инвалидностью а также сопровождающих лиц с инвалидностью;

многодетных родителей и тех, кто самостоятельно воспитывает детей.

Также выезд разрешается военнослужащим для лечения, реабилитации или обучения, а мужчинам, которые работают в стратегических сферах, медиа или коммерческих перевозках. Впрочем, исключительно при наличии соответствующих официальных разрешений (Указ Президента № 65/2022, Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины").

Стоит помнить, что обеспечение выезда зависит именно от наличия в Едином государственном реестре призывников записи о праве на выезд или отсрочку.

Обратите внимание! Наличие рабочей визы стран Европейского Союза не освобождает военнообязанных граждан Украины от обязанности соблюдать правила пересечения границы во время военного положения. То есть даже при наличии такой визы мужчины не имеют права покидать страну, поскольку украинское законодательство определяет приоритетные основания для выезда

Что нужно иметь с собой мужчине для пересечения границы?

Для законного пересечения границы необходимо иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу, ВОД с VIN-кодом и пакет документов, подтверждающий основание для выезда. В частности, это могут быть:

свидетельства о рождении детей;

справки об инвалидности;

документы о гибели или исчезновении родственников;

направление на лечение или письма от государственных органов.

В случае отказа пограничников человек может обжаловать решение в суд или ГПСУ в соответствии с Законом Украины "О пограничном контроле" и Законом Украины "Об обращениях граждан".

Что стоит знать о мобилизации в Украине: коротко о главном