Встречи без границ: Верховный Суд разрешил детям выезжать к родителям в другую страну

Верховный Суд подтвердил право ребенка на временный выезд за границу для регулярных встреч с отцом, проживающим в другой стране. Судьи постановили, что такие визиты должны регулироваться специальными международными нормами защиты прав детей.

Специальные нормы вместо общих запретов

Судебная практика получила важное разъяснение относительно участия родителей в опеке над детьми при условии проживания в разных странах. Отец ребенка обратился в суд с требованием установить четкий график встреч и обязать мать организовывать временные поездки ребенка за границу для встреч с ним. Об этом свидетельствует постановление Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по делу №521/9617/24.

Судебный иск предусматривал, что ребенок сможет приезжать к отцу в периоды его пребывания за пределами страны в сопровождении матери, бабушки или дедушки. Суд первой и апелляционной инстанций удовлетворил такие требования, после чего дело рассмотрел высший суд.

Кассационный гражданский суд подчеркнул, что право ребенка на регулярные личные контакты с обоими родителями является безусловным. Даже если отец или мать проживают отдельно или в другой стране, они не только имеют законное право на личное общение, но и несут прямую обязанность участвовать в воспитании.

Между родителями, по информации суда, существует конфликт относительно того, что должно быть сделано для участия отца, деда и бабушки в общении с несовершеннолетним и в его воспитании.

Ответчица совершает действия, связанные с периодическим созданием препятствий в общении отца с сыном, деда и бабушки с внуком. Установлено, что материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих, что истцы оказывают негативное влияние на ребенка и что их общение с ребенком представляет угрозу его нормальному развитию,

– постановил судья.

В ходе рассмотрения возник вопрос о применении части 5 статьи 157 Семейного кодекса Украины, которая обычно регламентирует ограничения на выезд несовершеннолетних без согласия другого супруга. Однако судьи отметили, что эта норма в данном случае не может применяться, ведь цель поездки совершенно иная – это не постоянная смена места жительства, а временное пребывание с близким человеком.

Прямая защита прав родителей в эмиграции

Верховный Суд пришел к выводу, что для таких споров действуют специальные нормы:

часть 2 статьи 10 Конвенции о правах ребенка;

статьи 16 и 16-1 Закона Украины "Об охране детства".

Именно они устанавливают четкие правила поддержания личной связи с родителями, проживающими за рубежом.

Это решение создает важный прецедент для тысяч разведенных украинских семей, разделенных границей. Теперь тот из родителей, кто находится за пределами Украины, имеет значительно больше правовых оснований добиться регулярных посещений ребенка через суд, в том числе в сопровождении других близких родственников.

Напомним, для родителей введена механизм совместной опеки в семейном праве. Это вариант равного распределения прав и обязанностей между родителями в отношении воспитания ребенка после развода.

Судебная практика в Украине уже показала возможность применения модели совместной опеки с учетом интересов ребенка.