Выезд женщин за границу: кому запрещено покидать Украину в 2026 году

Вопрос о выезде женщин за границу по-прежнему остается темой, окутанной мифами. Однако на сегодняшний день большинство украинок все же могут пересекать границу.

Кто из женщин не может выехать из Украины

Однако женщины-военнослужащие могут выезжать за пределы страны только при наличии соответствующего разрешения командования, почему о этом сообщили в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Пересечение границы военнослужащими в настоящее время осуществляется на основании решений:

министра обороны Украины;

или других руководителей военных формирований в целях выполнения задач в сфере безопасности и обороны.

Что касается женщин с медицинским и фармацевтическим образованием: они находятся на воинском учете, но не проходят военную службу. То есть эти лица и не относятся к категории военнослужащих. Следует отметить, что сам факт нахождения на воинском учете не является основанием для ограничения права на выезд за границу.

Однако индивидуальные ограничения остаются в силе. Кроме того, любые правительственные изменения не отменяют решений судов.

В то же время временный запрет на выезд может применяться:

к лицам, в отношении которых имеются неисполненные судебные решения;

украинкам, имеющим задолженность по уплате алиментов;

гражданкам Украины, в отношении которых действуют соответствующие процессуальные ограничения в рамках уголовных производств.

Проверить наличие запрета на выезд можно через сервис "Личный кабинет", который позволяет получить информацию о временных ограничениях. Однако ограничения, связанные с военным положением и специальными правилами пересечения границы, в этом сервисе не отображаются.

Таким образом, за границу не могут выехать женщины, являющиеся военнослужащими. Для этого им требуется специальное разрешение. Более того, украинкам может быть запрещено пересекать границу в индивидуальном порядке.

Что еще стоит знать о выезде женщин за границу

Напомним, что в Украине вступил в силу беспопрепятственный выезд за границу для сотрудниц органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и структур. Он действует с понедельника, 11 мая.

Органы власти, предприятия и учреждения должны в течение трех дней направить в Государственную пограничную службу списки женщин, не имеющих права на пересечение границы. В частности, это касается женщин, занимающих руководящие должности.