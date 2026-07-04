Восстановление в учет исключенного из него мужчины: возможно ли это?

В одном из дел, рассмотренных Кассационным административным судом в составе Верховного Суда, мужчина пытался доказать, что у ТЦК не может быть к нему претензий. Все из-за того, что его официально исключили из учета в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе. Об этом говорится в материалах дела №280/6524/24.

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Представители ТЦК поставили на учет мужчину, который считал, что уже не подлежит мобилизации из-за возраста. Он уже не должен был находиться в запасе, и из-за этого его сняли с учета. То есть, по мнению мужчины, действия служащих были незаконными. В суде он требовал восстановления в списке. Мол, его статус необратим.

После суда первой инстанции и апелляции свои выводы сделал Верховный Суд. Сейчас, если лицо исключили из учета из-за возраста пребывания в запасе, но его возраст еще в пределах призывного, то его можно поставить на общий учет.

Это предусмотрено изменениями в статью 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Предельный возраст пребывания в запасе повысили до 60 лет. Такой возраст также является предельным для возможности мобилизации. И это правило распространяется на всех, кто на момент вступления этих изменений в силу не достиг этого возраста.

Например, военнообязанные в запасе со званием рядового, сержанта или старшины первого разряда могли быть исключены из учета в 35 лет. Однако сейчас правила являются общими. И если на момент принятия нормы такому человеку было меньше 60 лет, то он автоматически восстанавливается в запасе и обязан состоять на воинском учете.

Как отметил Верховный Суд, в таких случаях не действует принцип обратной силы закона во времени.

Когда исключение из учета гарантирует освобождение от мобилизации?

Даже непригодные к службе по решению ВЛК могут оставаться на воинском учете, если решение ВЛК оформлено не как полное исключение из учета или содержит нарушения.

Юристы подчеркивают, что в случае незаконного постановки на учет или ошибочного статуса человек имеет право обжаловать решение ВЛК и действия ТЦК. Сначала необходимо обратиться с жалобой в высшую военно-медицинскую комиссию, а при необходимости – подать иск в административный суд.