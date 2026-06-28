Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua.

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Что должны иметь при себе военнообязанные, если не работает приложение Резерв+?

По словам юристки, лучшим решением является всегда иметь при себе бумажную выписку из приложения Резерв+. Она рекомендует обновлять её как минимум раз в неделю, а в идеале – распечатывать в день, когда может состояться проверка документов. Это связано с тем, что статус военнообязанного может измениться, в частности в системе может появиться информация о розыске.

Адвокат подчеркнула, что подтвердить военный учет можно не только через приложение. Если бумажный военный билет содержит актуальные сведения, его также могут использовать во время проверки вместе с документом, удостоверяющим личность. Кроме того, бумажная выписка из "Резерв+" во многих случаях является достаточным подтверждением актуального статуса военнообязанного.

В то же время Екатерина Анищенко обратила внимание, что на практике уже были случаи, когда информация на планшете проверяющих не совпадала с данными, отображаемыми в приложении владельца. В одном из таких случаев мужчине сообщили, что он якобы находится в розыске, хотя в его Резерв+ такого статуса не было. По словам юриста, мужчина попросил показать информацию на служебном планшете и настоял, чтобы во время этого была включена бодикамера.

Юрист отмечает, что в соответствии с законодательством информация в государственных базах и приложении не должна различаться. Однако реальная практика показывает, что такие ситуации все же возникают. Если же во время проверки приложение не открывается, а бумажных документов при себе нет, полицейские могут доставить военнообязанного в ТЦК для установления обстоятельств. По словам адвоката, подобные случаи уже не являются единичными.

Напомним, во время всеобщей мобилизации игнорирование надлежащим образом врученной повестки может иметь серьезные последствия. За неявку предусмотрен штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен, возможно объявление в розыск, а за уклонение от мобилизации по "боевой повестке" – уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.