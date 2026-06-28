Однако военнослужащий, писатель и музыкант Павел Вышебаба отметил в беседе с 24 Каналом, что такая реакция, когда аплодируют "освобождению" от ТЦК, является нарушением причинно-следственных связей. Ведь война — это процесс, и в нём очень важно, чтобы оставалась критическая масса военных, которая держит фронт. Для этого существуют мобилизационные меры, если люди сами не идут.

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Почему у военных пропадает мотивация?

Вышебаба рассказал, что, работая рекрутером в Тернополе, видел, как каждый день привозили много людей. Их останавливали на улице, проверяли документы, и если человек находится в розыске, он нарушает закон.

"Одного такого привезли, и он всё понимал, но всё равно говорил, что других негодяев мы не взяли. Человек осознавал, что нарушает закон. И это как болеть за мафию. Когда-то за Пабло Эскобара болело много колумбийцев, потому что его никак не могла поймать полиция. Хотя он был преступником. Поэтому ничего нового в том, чтобы болеть за преступников, нет. А для меня тот, кто уклоняется от законных мер ТЦК, – это преступник", – пояснил военнослужащий.

Он предположил, что это то же самое, как если бы командир его бригады приказал выйти на позицию, а он с сослуживцами сел бы в машину и уехал в другую сторону.

Есть долг. А что касается патриотизма и мотивации, то у меня их не осталось. Мы просто вынуждены выполнять эту работу, потому что выхода нет. В противном случае попадем в фильтрационные лагеря и не будем иметь собственного государства,

– подчеркнул Павел Вышебаба.

Военный объяснил, что его мотивацию окончательно уничтожили время и отношение общества. В первый год войны он чувствовал, что с обществом на одной стороне. А потом увидел, что общество, и здесь это понятие включает и органы власти, не собирается менять военных на фронте. Все решили, что сохранение государства будет лежать на этих людях, а остальные будут держать экономический, экологический и культурный фронт.

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"Ощущения, что общество тебя поддерживает, нет. Потому что когда я захожу в соцсети, вижу тех, кто аплодирует тому, что люди сбежали из ТЦК, понимаю, что всем глубоко безразлично, сколько мы будем находиться на фронте, что у нас с психикой, что у нас со здоровьем, какие у нас проблемы", – отметил он.

Вышебаба объяснил, что когда приехал работать рекрутером в Тернополь, он был тем военным, которому нужны побратимы. Ведь на передовой нужно сменять друг друга на позициях, чтобы можно было отдохнуть. И он искал этих побратимов и объяснял это людям, которые видели в нем представителя ТЦК. По его мнению, есть вещи, которые очевидны для него, но неочевидны для кого-то другого. Поэтому и нужно объяснять свою позицию.