Однак військовослужбовець, письменник та музикант Павло Вишебаба зазначив у розмові з 24 Каналом, що така реакція, коли аплодують "звільненню" від ТЦК, є порушення причинно-наслідкових зв'язків. Адже війна – це процес, і в ньому дуже важливо, щоб залишалася критична маса військових, яка тримає фронт. Для цього існують мобілізаційні заходи, якщо люди самі не йдуть.

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Чому зникає мотивація у військових?

Вишебаба розповів, що, працюючи рекрутером у Тернополі, бачив, як щодня привозять багато людей. Їх зупиняли на вулиці, перевіряли документи, і якщо людина в розшуку, вона порушує закон.

"Одного такого привезли, і він все розумів, але все одно казав, що інших негідників ми не взяли. Людина усвідомлювала, що порушує закон. І це як вболівати за мафію. Колись за Пабло Ескобара вболівало багато колумбійців, тому що його ніяк не могла спіймати поліція. Хоча він був злочинцем. Тому нічого нового в тому, щоб вболівати за злочинців, немає. А для мене той, хто втікає від законних заходів ТЦК – це злочинець", – пояснив військовослужбовець.

Він припустив, що це те саме, якби командир його бригади сказав вийти на позицію, а він з побратимами сів би в машину і поїхав в інший бік.

Є обов'язок. А щодо патріотизму та мотивації, то в мене їх не лишилося. Ми просто мусимо робити цю роботу, бо немає виходу. В іншому випадку підемо у фільтраційні табори та не буде в нас власної держави,

– наголосив Павло Вишебаба.

Військовий пояснив, що його мотивацію остаточно знищили час і ставлення суспільства. У перший рік війни він відчував, що із суспільством на одному боці. А потім побачив, що суспільство, і тут це поняття включає й органи влади, не збирається міняти військових на фронті. Всі вирішили, що збереження держави буде на цих людях, а решта триматиме економічний, екологічний, культурний фронт.

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"Відчуття, що суспільство тебе підтримує, немає. Тому що коли я заходжу в соцмережі, бачу тих, хто аплодує тому, що люди втекли від ТЦК, розумію, що всім глибоко байдуже, скільки ми будемо перебувати на фронті, що у нас з психікою, що у нас зі здоров'ям, які у нас проблеми", – відзначив він.

Вишебаба пояснив, що коли приїхав працювати рекрутером у Тернопіль, він був тим військовим, якому потрібні побратими. Адже на передовій необхідно змінювати один одного на позиціях, щоб можна було перепочити. І він шукав цих побратимів, і пояснював це людям, які бачили у ньому представника ТЦК. На його думку, є речі, які очевидні для нього, але неочевидні для когось іншого. Тому й потрібно пояснювати свою позицію.