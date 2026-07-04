Повернення виключеного з обліку чоловіка: чи можливо це?

В одній зі справ, яку розглянув Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, чоловік намагався довести, що в ТЦК не може бути до нього питань. Усе через те, що його офіційно виключили з обліку через досягнення граничного віку перебування в запасі. Про це йдеться в матеріалах справи №280/6524/24.

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Представники ТЦК взяли на облік чоловіка, який вважав, що вже не підлягає мобілізації через вік. Він вже не мав перебувати в запасі й через це його виключили з обліку. Тобто, на думку чоловіка, дії службовців були незаконні. Через суд він вимагав виключення. Мовляв, його статус незворотній.

Після суду першої інстанції та апеляції свої висновки зробив Верховний Суд. Нині, якщо особу виключили з обліку через вік перебування в запасі, але її вік ще в межах призовного, то її можна ставити на загальний облік.

Це передбачено змінами до статті 28 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Граничний вік перебування в запасі підвищили до 60 років. Такий вік також є граничним для можливості мобілізації. І таке правило є загальним для людей, які на момент набрання чинності цих змін не досягли цього віку.

Наприклад, військовозобов'язані в запасі зі званням рядового, сержантського чи старшинського першого розряду могли бути виключені з обліку у 35 років. Проте зараз правила загальні. І якщо на момент ухвалення норми такій людині було менше, ніж 60 років, то вона автоматично поновлюється в запасі й зобов'язана стояти на військовому обліку.

Як зазначив Верховний Суд, у таких випадках не працює принцип зворотної дії закону в часі.

Коли виключення з обліку гарантує звільнення від мобілізації?

Навіть непридатні до служби за рішенням ВЛК можуть залишатися на військовому обліку, якщо рішення ВЛК оформлене не як повне виключення з обліку або містить порушення.

Юристи наголошують, що у разі незаконного взяття на облік чи помилкового статусу людина має право оскаржити рішення ВЛК та дії ТЦК. Спочатку треба звернутися зі скаргою до вищої військово-лікарської комісії, а за потреби – подавати позов до адміністративного суду.