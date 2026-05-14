Право на помощь не зависит от возраста: могут ли получить деньги совершеннолетние дети погибшего воина

Семьи погибших военных получают материальную помощь. Деньги в случае гибели отца могут получить и совершеннолетние дети защитников. В 2024 году судебная практика уже сформировала подход для споров о праве на единовременную денежную помощь для совершеннолетнего ребенка в случае гибели его отца.

Какие решения выносят суды по выплатам денежной помощи совершеннолетним детям?

Верховный Суд подтвердил право на единовременную денежную помощь для сына погибшего военного, что предусмотрена постановлением Кабинета Министров №168. Сейчас законодательство определяет, что не только жена / муж или родители погибших, но и совершеннолетние дети могут получить такую выплату.

Смотрите также Детям с инвалидностью нужна забота отца: правила увольнения со службы требуют пересмотреть

В частности, после изменений законодательства в 2024 году единовременное пособие из-за потери члена семьи считается социальной гарантией для его родных. У деле № 120/11536/25 Министерство обороны пыталось выиграть в суде, чтобы не платить помощь сыну военнослужащего, погибшего во время службы в Донецкой области.

Суды установили, что гибель военного связана с защитой Родины, ведь он получил несовместимую с жизнью травму из-за артиллерийского обстрела и штурмовых действий противника.

Истцу на момент гибели было 24 года. Он понимал, что имел право на получение единовременного денежного пособия из-за смерти отца, а потому обратился с соответствующим заявлением в Министерство обороны.

Но комиссия ответ не предоставила и отметила, что сын якобы не относится к кругу родственников, которые должны были бы получить выплаты по действующему постановлению на момент смерти военнослужащего. Он был совершеннолетним, а раньше деньги предоставлялись только детям до 18 лет.

Фактически спор возник из-за разной трактовки законодательства. Суды обратили внимание, что закон после изменений расширил круг получателей помощи, а сама выплата имеет социальный характер и связана с потерей члена семьи.

Окружной суд удовлетворил иск мужчины частично. Минобороны должно было повторно рассмотреть заявление истца.

В то же время апелляционный суд проанализировал изменения в статью 16-1 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". В нем говорится, что гарантированная выплата предоставляется только определенному кругу лиц и действительно в той редакции права на выплату совершеннолетний сын не имел.

Однако после 29 марта 2024 года новое правило позволило получение единовременной денежной помощи в связи со смертью военного его детьми без ограничения по возрасту или иных условий.

На замечание суда, в законе было разделено категорию "ребенка" от "совершеннолетний сын" или "совершеннолетняя дочь". Но предписания о том, что такой член семьи не имеет права на выплату единовременной денежной помощи. Она связана непосредственно с потерей члена семьи. Целью такой помощи является материальная поддержка членов семьи. В таком случае оснований отказать совершеннолетнему сыну или дочери только из-за даты его рождения – нельзя.

Поэтому решение, по которому Минобороны отказало истцу в выплате и передали документы на доработку – противоправное. Истец должен подать повторное заявление, которое теперь должны полностью рассмотреть.

Стоит отметить! Единовременная денежная помощь семье погибшего военного составляет 15 миллионов гривен и распределяется между членами семьи, которые имеют право на ее получение.

Адвокат семьи Дмитрий Йовдий отметил, что Министерство обороны хотело сэкономить на выплатах членам семьи военных, погибших до 29 марта 2024 года. Они используют "лазейку", мол, на совершеннолетних детей не распространяются старые правила, а Закон обратной силы не имеет.

Это судебное решение является прецедентным, поскольку предоставляет шанс всем совершеннолетним детям отстоять свои права на получение компенсации независимо от даты гибели отца,

– отметил эксперт.

После позиции судов Минобороны будет сложнее обосновывать отказ только из-за возраста сына или дочери, если они являются членами семьи погибшего защитника.

Что было дальше?

Министерство обороны не остановилось в этом деле и подало кассационную жалобу, однако Верховный Суд ее не открыл – нет оснований. Дело о выплате сыну погибшего военного имеет незначительную сложность и рассматривалось судами в упрощенном исковом производстве. Решения судов первой и второй инстанций остались в силе.

Таким образом Верховный Суд определил правовое основание, с помощью которой совершеннолетние дети также имеют право получать социальную гарантию, а именно единовременное пособие в связи с потерей члена семьи.

Такие дела могут стать массовыми, ведь после изменений 2024 года многие семьи начали повторно пытаться получать выплаты, хотя ранее уже получали отказы из-за формальной трактовки статуса совершеннолетних детей.

Что известно о размере выплат членам семьи погибших военных?

Правительство сообщило, что с 1 марта в Украине увеличат минимальные пенсионные выплаты для семей погибших и пропавших без вести военных. Минимальная помощь для нетрудоспособных родителей, жены или мужа погибшего защитника, а также для одного ребенка составит не менее 12 810 гривен на человека вместо предыдущих 7 800 гривен. Если выплаты получают двое или более членов семьи, то минимальная сумма составит 10 020 гривен на каждого.

Существует также пенсия в связи с потерей кормильца. Такое право имеют несовершеннолетние дети или студенты дневной формы обучения до 23 лет, нетрудоспособные родители, а также жена или муж, если они потеряли основной источник дохода.