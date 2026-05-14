Які рішення виносять суди щодо виплат грошової допомоги повнолітнім дітям?

Верховний Суд підтвердив право на одноразову грошову допомогу для сина загиблого військового, що передбачена постановою Кабінету Міністрів №168. Наразі законодавство визначає, що не лише дружина/чоловік чи батьки загиблих, але й повнолітні діти можуть отримати таку виплату.

Зокрема, після змін законодавства у 2024 році одноразова допомога через втрату члена родини вважається соціальною гарантією для його рідних. У справі № 120/11536/25 Міністерство оборони намагалося виграти у суді, аби не платити допомогу синові військовослужбовця, який загинув під час служби в Донецькій області.

Суди встановили, що загибель військового пов'язана з захистом Батьківщини, адже він отримав несумісну з життям травму через артилерійський обстріл та штурмові дії противника.

Позивачу на момент загибелі мав 24 роки. Він розумів, що мав право на отримання одноразової грошової допомоги через смерть батька, а тому звернувся з відповідною заявою до Міністерства оборони.

Але комісія відповідь не надала й зазначила, що син нібито не належить до кола родичів, які мали б отримати виплати за чинною постановою на момент смерті військовослужбовця. Він був повнолітнім, а раніше гроші надавалися лише дітям до 18 років.

Фактично спір виник через різне трактування законодавства. Суди звернули увагу, що закон після змін розширив коло отримувачів допомоги, а сама виплата має соціальний характер і пов'язана із втратою члена родини.

Окружний суд задовольнив позов чоловіка частково. Міноборони мало повторно розглянути заяву позивача.

Водночас апеляційний суд проаналізував зміни до статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". У ньому йдеться, що гарантована виплата надається тільки визначеному колу осіб і дійсно в тій редакції права на виплату повнолітній син не мав.

Проте після 29 березня 2024 року нове правило дозволило отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку зі смертю військового його дітьми без обмеження по віку чи інших умов.

На зауваження суду, в законі було розділено категорію "дитини" від "повнолітній син" чи "повнолітня дочка". Але припису про те, що такий член родини не має права на виплату одноразової грошової допомоги. Вона пов'язана безпосередньо з втратою члена родини. Метою такої допомоги є матеріальна підтримка членів родини. У такому випадку підстав відмовити повнолітньому сину чи дочці лише через дату її народження – не можна.

Тому рішення, за яким Міноборони відмовило позивачу в виплаті й передали документи на доопрацювання – протиправне. Позивач повинен подати повторну заяву, яку тепер мають повністю розглянути.

Варто зазначити! Одноразова грошова допомога родині загиблого військового становить 15 мільйонів гривень і розподіляється між членами сім’ї, які мають право на її отримання.

Адвокат родини Дмитро Йовдій зазначив, що Міністерство оборони хотіло зекономити на виплатах членам родини військових, які загинули до 29 березня 2024 року. Вони використовують "лазівку", мовляв, на повнолітніх дітей не поширюються старі правила, а Закон зворотної сили не має.

Це судове рішення є прецедентним, оскільки надає шанс всім повнолітнім дітям відстояти свої права на отримання компенсації незалежно від дати загибелі батька,

– зауважив експерт.

Після позиції судів Міноборони буде складніше обґрунтовувати відмову лише через вік сина чи доньки, якщо вони є членами родини загиблого захисника.

Що було далі?

Міністерство оборони не зупинилося в цій справі й подало касаційну скаргу, проте Верховний Суд її не відкрив – немає підстав. Справа щодо виплати синові загиблого військового має незначну складність і розглядалася судами у спрощеному позовному провадженні. Рішення судів першої та другої інстанцій залишилися в силі.

Таким чином Верховний Суд визначив правову підставу, за допомогою якої повнолітні діти також мають право отримувати соціальну гарантію, а саме одноразову допомогу у зв’язку із втратою члена родини.

Такі справи можуть стати масовими, адже після змін 2024 року багато родин почали повторно намагатися отримувати виплати, хоча раніше вже отримували відмови через формальне трактування статусу повнолітніх дітей.

Що відомо про розмір виплат членам родини загиблих військових?

Уряд повідомив, що з 1 березня в Україні збільшать мінімальні пенсійні виплати для родин загиблих і зниклих безвісти військових. Мінімальна допомога для непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка загиблого захисника, а також для однієї дитини становитиме щонайменше 12 810 гривень на людину замість попередніх 7 800 гривень. Якщо виплати отримують двоє чи більше членів родини, то мінімальна сума складе 10 020 гривень на кожного.

Існує також пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Таке право мають неповнолітні діти або студенти денної форми навчання до 23 років, непрацездатні батьки, а також дружина чи чоловік, якщо вони втратили основне джерело доходу.