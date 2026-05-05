Що передбачає петиція про звільнення військових для догляду за дитиною?

Батьки, які мають дитину з інвалідністю зараз фактично не можуть звільнитися з військової служби та змушені передавати весь тягар виховання на матерів чи інших членів родини. Право воїна на звільнення для догляду за хворою дитиною до 18 років фактично обмежене, але законопроєкт №15057 може виправити ситуацію. Українці закликають парламент негайно його ухвалити.

Так оновлені правила 2024 року передбачають, що батько не може звільнитися зі служби, якщо в дитини є мати, яка може її виховувати. Але діти з інвалідністю, на думку авторів петиції, повинні виховуватися двома батьками. Часто мати самостійно не може забезпечувати допомогу, поїздки на реабілітацію чи психологічну підтримку для дитини.

Тому на державному рівні варто підтримувати воїнів у складних життєвих обставинах і додати підставу для звільнення. Батьки так само повинні мати можливість перебувати поруч із хворою дитиною.

Ба більше, у петиції йдеться про те, що таке право для військових і захист прав дітей є фундаментом виживання нації.

Закликаємо Верховну Раду України негайно включити законопроєкт №15057 до порядку денного та проголосувати за нього в цілому Наші захисники мають знати, що їхні діти не залишаться без батьківської підтримки у найважчий час,

– пишуть автори.

Ініціативу прокоментувала військова адвокатка Дар'я Тарасенко. За її словами, законопроєкт, який просять розглянути, буде спробою виправити помилку депутатів.

Раніше батьки могли звільнитися з військової служби лише за наявності факту того, що в нього є дитина з інвалідністю. Експертка каже, що якби норму просто видалили з Закону, то це було б рівноцінною зміною. Бо відсутність матері дає право на звільнення навіть для догляду за здоровою дитиною. Але у випадку, якщо мама є, то батько не може допомагати їй виховувати дитину з інвалідністю й право фактично порушене.

Тому ухвалення законопроєкту буде довгоочікуваною зміною для багатьох родин, які очікують батьків з фронту. У разі змін тато матиме законне право виховувати свою дитину з інвалідністю, а матері не будуть самостійно розв'язувати всі проблеми, які можуть виникнути з хворою дитиною.

Що варто знати про звільнення зі служби?

Під час воєнного стану військові можуть звільнитися за сімейними обставинами, зокрема якщо виховують дитину з інвалідністю або мають трьох і більше дітей, а виховувати їх більше немає кому. Також підставою є самостійне виховання дитини чи необхідність постійного догляду за недієздатними родичами. Окремо звільнення можливе, якщо близькі загинули або зникли під час війни.

Набрання необхідного стажу для виходу на пенсію саме по собі не є підставою для звільнення зі служби. Це дозволяється лише за чітко визначених законом причин, таких як стан здоров’я чи сімейні обставини.

У Верховній Раді є законопроєкт №15119 про розширення підстав для звільнення мобілізованих військових. Йдеться про додаткові соціальні та сімейні причини, які дозволять припинити службу. Водночас це лише ініціатива, і остаточні правила можуть змінитися після розгляду парламентом.