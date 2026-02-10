Ранение не гарантирует выплат: в каких случаях могут отказать военным
- Ранение не гарантирует выплат, если военно-врачебная комиссия не признает его тяжелым или не подтвердит связь с защитой государства.
- Отказы в выплатах возможны, если военный не проходил стационарное лечение или самовольно покинул воинскую часть.
После ранения военнослужащим гарантирована финансовая поддержка от государства. В то же время ее размер и вид могут отличаться в зависимости от обстоятельств получения ранения и оформления необходимых документов.
Почему ранение не всегда гарантирует выплаты?
Украинское законодательство предусматривает денежное обеспечение и компенсации для военных после ранения. Это закреплено, в частности, в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также в постановлении Кабмина №168.
Однако на практике сам факт ранения не означает автоматического получения всех выплат, потому что ключевое значение имеют:
- медицинские заключения;
- документы и обстоятельства травмы.
Например, ежемесячная дополнительная выплата до 100 000 гривен обычно начисляется во время стационарного лечения после тяжелого ранения. Если военно-врачебная комиссия не признает ранение тяжелым или не подтвердит связь травмы с защитой государства (в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе), то выплаты на период лечения или реабилитации могут не назначить.
Когда чаще всего возникают проблемы с выплатами для военных?
Отказы или ограничения выплат возможны, если военный не проходил стационарное лечение, а получил только отпуск для восстановления.
Обратите внимание! Риски неполучения выплат возрастают, если документы не подтверждают, что ранение получено именно во время выполнения задач по защите государства.
Отдельным основанием для потери права на компенсации может стать самовольное оставление воинской части. В таких случаях выплаты могут не назначать даже при наличии факта ранения, что следует из норм военного законодательства и правил денежного обеспечения военнослужащих.
Что еще следует знать военным о своих правах?
Во время службы военнослужащие нередко сталкиваются с нарушением своих трудовых и социальных прав. Чаще всего речь идет о незаконном увольнении мобилизованных с гражданской работы, задержке или неполной выплате денежного обеспечения.
Часто трудности с увольнением со службы или расторжением контракта, а также проблемы с получением личного дела или материальной помощи.
Также случаются ситуации, когда игнорируются выводы военно-врачебной комиссии. В подобных случаях защита прав возможна как через подачу жалоб в соответствующие органы, так и путем обращения в административный суд.