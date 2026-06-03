Когда военный не получит компенсацию из-за несвоевременной выплаты зарплаты: роль играет одна деталь

В Верховном Суде рассмотрели образцовое дело о компенсации потери части доходов военного из-за истечения сроков выплаты денежного обеспечения. Он не получил вовремя доплату к заработной плате, предусмотренную постановлением Кабинета Министров.

Военный не доказал право на дополнительную компенсацию

Военный заявлял, что часть не выплатила ему деньги, которые являются составляющей заработной платы. То есть по закону он имеет право на компенсацию недополученных средств. Об этом пишет Верховный Суд.

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Речь идет о выплате, которую дают военным по постановлению Кабинета Министров Украины №168. Средства за пребывание на стационарном лечении или отпуска после тяжелого ранения являются частью общего денежного обеспечения на период действия военного положения.

Поэтому по общему правилу нельзя нарушать срок выплаты таких денег. Если они не уплачены, то человек может получить компенсацию за потерю части доходов.

Вопрос выплат денежного обеспечения военных во время войны является чрезвычайно чувствительным. Верховный Суд отметил, что в этом деле военный обратился не за выплатой денег, а за корректировкой такой выплаты на индекс инфляции.

Но здесь была важная деталь. Выплата из-за лечения и отпуска после ранения имеет разовый характер. Закон позволяет предоставлять компенсацию из-за несвоевременной выплаты помощи только если она выплачивается постоянно.

Большая Палата Верховного Суда отметила также, что то обстоятельство, что лечение может длиться в течение определенного периода времени и за весь этот период военнослужащий имеет право получить дополнительное вознаграждение, не меняет одноразовый характер этой выплаты, которая связана с одним юридическим фактом – ранением, а осуществление такой выплаты несколькими платежами в течение нескольких месяцев подряд свидетельствует лишь о выплате одного и того же разового дохода частью,

– объяснили специалисты.

Поэтому своим решением Суд принял новое решение и не удовлетворил иск. Было установлено правило для будущих подобных споров: компенсация за задержку составляющих зарплаты не начисляется, если такой доход не имеет регулярный характер, а является лишь одноразовой.

Но если в суде удается доказать неправильное начисление денежного обеспечения во время прохождения службы. В таком случае можно получить полный перерасчет денежного обеспечения, выплаты индексации, компенсацию потери части доходов из-за задержки выплат, а также компенсацию сумм налога с доходов физических лиц. Такое дело выиграли эксперты команды военного адвоката Романа Лихачева.

Известно, что воинская часть в течение длительного времени рассчитывала своему служащему выплаты без учета актуального прожиточного минимума и перерасчета индексации денежного обеспечения. Через суд военный добился выплаты 381 658 гривен.

Какими будут выплаты для военных?

Денежное обеспечение военнослужащих зависит от звания, должности, выслуги лет, места службы и участия в боевых действиях. В июне 2026 года минимальная выплата для военного не может быть меньше 20 130 гривен в месяц, а для отдельных категорий сумма существенно возрастает из-за доплат. Именно боевые выплаты могут составлять большую часть зарплаты.

Президент Владимир Зеленский анонсировал реформу армии, которая предусматривает введение специальных контрактов для пехотинцев. По его словам, военные, которые выполняют сложные боевые задачи на передовой, смогут получать от 250 до 400 тысяч гривен в зависимости от характера и результатов службы.