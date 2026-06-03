Військовий не довів право на додаткову компенсацію

Військовий заявляв, що частина не виплатила йому гроші, які є складником заробітної плати. Тобто за законом він має право на компенсацію недоотриманих коштів. Про це пише Верховний Суд.

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Мова йде про виплату, яку дають військовим за постановою Кабінету Міністрів України №168. Кошти за перебування на стаціонарному лікуванні чи відпустки після тяжкого поранення є частиною загального грошового забезпечення на період дії воєнного стану.

Тому за загальним правилом не можна порушувати строк виплати таких грошей. Якщо вони не сплачені, то людина може отримати компенсацію через втрату частини доходів.

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Питання виплат грошового забезпечення військових під час війни є надзвичайно чутливим. Верховний Суд зауважив, що у цій справі військовий звернувся не за виплатою грошей, а за корегуванням такої виплати на індекс інфляції.

Але тут була важлива деталь. Виплата через лікування та відпустку після поранення має разовий характер. Закон дозволяє надавати компенсацію через невчасну виплату допомоги лише якщо вона сплачується постійно.

Велика Палата Верховного Суду зауважила також, що та обставина, що лікування може тривати протягом певного періоду часу і за весь цей період військовослужбовець має право отримати додаткову винагороду, не змінює одноразовий характер цієї виплати, яка пов’язана з одним юридичним фактом – пораненням, а здійснення такої виплати декількома платежами протягом кількох місяців поспіль свідчить лише про виплату одного і того ж разового доходу частиною,

– пояснили фахівці.

Тому своїм рішення Суд ухвалив нове рішення та не задовольнив позов. Було встановлено правило для майбутніх подібних спорів: компенсація за затримку складників зарплати не нараховується, якщо такий дохід не має регулярний характер, а є лише одноразовою.

Але якщо в суді вдається довести неправильне нарахування грошового забезпечення під час проходження служби. У такому випадку можна отримати повний перерахунок грошового забезпечення, виплати індексації, компенсацію втрати частини доходів через затримку виплат, а також компенсацію сум податку з доходів фізичних осіб. Таку справу виграли експерти команди військового адвоката Романа Лихачова.

Відомо, що військова частина протягом тривалого часу розраховувала своєму службовцю виплати без урахування актуального прожиткового мінімуму й перерахунку індексації грошового забезпечення. Через суд військовий домігся виплати 381 658 гривень.

Якими будуть виплати для військових?

Грошове забезпечення військовослужбовців залежить від звання, посади, вислуги років, місця служби та участі в бойових діях. У червні 2026 року мінімальна виплата для військового не може бути меншою за 20 130 гривень на місяць, а для окремих категорій сума суттєво зростає через доплати. Саме бойові виплати можуть складати переважну частину зарплати.

Президент Володимир Зеленський анонсував реформу армії, яка передбачає запровадження спеціальних контрактів для піхотинців. За його словами, військові, які виконують найскладніші бойові завдання на передовій, зможуть отримувати від 250 до 400 тисяч гривень залежно від характеру та результатів служби.