Договоренность за 26 тысяч долларов: дельцы в Киеве обещали "помочь" военному с переводом

В столице раскрыли схему перевода военнослужащего из боевого подразделения в тыловое. За деньги организатор и его сообщник обещали, что обсудят этот вопрос с одним из военных командующих.

Дельцы брали взятку за перевод военнослужащего

Мужчины предлагали знакомому перевестись из боевого подразделения в тыловое и обещали, что его не будут привлекать к боевым действиям. Однако за такую "услугу" с военного требовали значительную сумму. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Помощь мужчины предлагали своему товарищу, который служил в боевой части. Организатор схемы отметил, что может способствовать его переводу в тыловую часть с помощью связей с командованием одного из подразделений.

Предполагаемый преступник действовал не в одиночку, а с сообщником. Именно ему военнослужащий должен был передать оплату в размере 26 тысяч долларов. Однако о схеме стало известно правоохранителям, которые в конце июля задержали организатора и его сообщника в процессуальном порядке.

Оба задержанных подозреваются в содействии получению должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом действий в интересах третьего лица.

В Киеве задержали участников коррупционной схемы / Фото Нацполиции

В настоящее время организатор находится под стражей, но может быть освобожден под залог в размере почти полумиллиона гривен. Соучастник может выйти из-под стражи, если внесет залог в размере 266 240 гривен.

За совершенное преступление дельцам может грозить до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также предусмотрена конфискация имущества.

Напомним, ранее в Верховной Раде предлагали изменить статью Уголовного кодекса, чтобы избежать разного толкования ответственности за получение неправомерной выгоды. Изменения уточняют, за какие именно действия наступает уголовная ответственность.

Авторы обратили внимание, что действующая редакция позволяла неоднозначно трактовать грань между "намерением" дать взятку и завершенным преступлением. Из-за этого в отдельных делах судьи могли применять уголовную ответственность даже без факта передачи средств. Поэтому в законопроекте №15221 описаны технические изменения к статье о взяточничестве.