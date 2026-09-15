Чтобы не было долга: какие правила взыскания алиментов с безработного действуют в 2026 году

Потеря работы или отсутствие официального дохода не освобождают украинцев от обязанности содержать своих детей и выплачивать алименты. В случае отсутствия заработка задолженность рассчитывается в соответствии с установленными правилами.

Что происходит, если должник по алиментам является безработным

Суммы задолженности для людей, не имеющих официальной работы, начисляются по специальной процедуре. Если должник официально зарегистрирован в центре занятости и получает пособие по безработице, то исполнительная служба взыскивает присужденные выплаты непосредственно из этих социальных средств. Об этом сообщили специалисты Александрийского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

В то же время для граждан, которые не работают или находятся на упрощенной системе налогообложения, размер алиментов привязывается к среднемесячному доходу работника в соответствующей местности.

Суд определяет размер алиментов в зависимости от количества детей и материального положения плательщика. По закону на одного ребенка назначается четверть дохода, на двоих детей – треть, а на троих и более – половина заработка.

Также учитывается наличие движимого и недвижимого имущества и дорогостоящие покупки плательщика, если он не может доказать источник происхождения средств.

Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста,

– говорится в сообщении.

За уклонение от уплаты алиментов предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. За каждый день просрочки выплат начисляется пеня в размере 1 процента от суммы долга, но не более 100 процентов общей задолженности.

Кроме того, граждан, не платящих алименты, вносят в Единый реестр должников, налагают арест на их банковские счета и временно ограничивают в праве выезда за границу. Также должников могут лишить права управления автомобилем, пользоваться оружием и охотиться или привлечь к общественно полезным работам.

Злостное уклонение от содержания несовершеннолетних детей влечет за собой уголовную ответственность по статье 164 Уголовного кодекса Украины. Нарушителям грозят общественные работы на срок от 80 до 120 часов, арест на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, Министерство юстиции рекомендует присуждать алименты в размере:

2 817 гривен для ребенка до 6 лет;

3 512 гривен для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

Увеличить или уменьшить размер выплат можно, если у плательщика изменились финансовые или семейные обстоятельства.

Алименты можно взыскать через судебный приказ или исковое заявление. Важно, что деньги начисляются не с момента развода родителей, а с того момента, когда за ними обратились.