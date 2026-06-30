В Украине установлены минимальный и максимальный размер алиментов

Родители обязаны обеспечивать ребенка всем необходимым для его обучения и развития, даже если они живут отдельно. Алименты позволяют выполнять эту обязанность. Об этом сообщает Министерство юстиции.

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Так, закон определяет, что один ребенок гарантированно должен получать не менее 50% прожиточного минимума, установленного непосредственно для его возраста. Если ребенку меньше 6 лет, то алименты составляют 1 408 гривен 50 копеек. А от 6 до 18 лет размер увеличивается до 1 756 гривен.

Кроме того, суд может определить размер алиментов в зависимости от дохода плательщика, если тот отказывается содержать ребенка добровольно. Но такая выплата не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка в соответствии с его возрастом.

В ведомстве отмечают, что алименты рекомендуется назначать в размере:

2 817 гривен для ребенка до 6 лет;

3 512 гривен для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

При этом размер алиментов можно увеличить или уменьшить, если у плательщика изменились финансовые или семейные обстоятельства. Также свою роль могут играть особые потребности ребенка, если они обоснованы.

Сделать это можно как в случае установления размера алиментов решением суда, так и тогда, когда этот размер определен в результате договоренности между родителями в нотариально заверенном договоре,

– говорится в сообщении.

Для этого может потребоваться дополнительное решение суда или добровольное соглашение, если имеется договор. При этом во втором случае дополнительный договор необходимо заверить у нотариуса.

Отметим, что алименты родители могут выплачивать и совершеннолетнему ребенку, если он нуждается в помощи на обучение или на другие важные нужды. Однако здесь есть ограничение – выплаты ребенок может получать до 23 лет.

В целом, для определения срока обязательства и размера алиментов суд учитывает состояние здоровья и материальное положение ребенка и плательщика алиментов. Кроме того, роль играет наличие у плательщика других детей или нетрудоспособных родственников, а также другие обстоятельства.

Поэтому важно помнить, что размер алиментов зависит не только от возраста ребенка, но и от материального положения родителей. Закон в целом позволяет пересмотреть сумму выплат, но главным принципом остается обеспечение наилучших интересов ребенка.

Что еще стоит знать об алиментах?

Определение размера алиментов в зависимости от дохода члена семьи, который их выплачивает, происходит через суд после подачи искового заявления о взыскании алиментов в суд. На одного ребенка присуждается одна четверть от дохода, на двоих – одна треть, а на троих и более – половина.

Судебная практика показывает, что родители должны хорошо обосновать дополнительные выплаты на ребенка, которые не входят в размер алиментов. То есть следует доказывать наличие особых обстоятельств и указывать реальный или прогнозируемый размер расходов.