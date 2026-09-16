За сбор чужих банковских данных через "колл-центры" грозит тюрьма: что изменила Рада

В Уголовном кодексе появятся статьи о ответственности за противоправное сбор, хранение и использование персональных данных, банковской тайны и реквизитов платежных инструментов с целью завладения чужим имуществом. Верховная Рада приняла соответствующий закон.

Мошенников из "колл-центров" теперь будут приговаривать к тюремному заключению

Документ, который на заседании 16 сентября окончательно приняла Верховная Рада, вводит формальный состав преступления для эффективного противодействия системным схемам, в частности "финансовым пирамидам". За этот законопроект проголосовали 313 народных депутатов, сообщает 24 Канал.

Известно, что мошенники используют различные схемы, в частности, звонят гражданам, чтобы похитить их банковские данные. Государство решило на уровне закона установить ответственность за работу таких "колл-центров" и других схем. Также изменения призваны обеспечить защиту и восстановить права лиц, пострадавших от противоправного сбора, хранения, обработки и использования персональных данных, а также информации, содержащей банковскую тайну.

Со временем мошенники усовершенствовали схемы, с помощью которых могли завладеть чужим имуществом или приобрести право на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной связи, технических средств электронных коммуникаций и т. п. Новые статьи Уголовного кодекса устанавливают наказание:

организаторам схем – от 7 до 12 лет лишения свободы;

сотрудникам мошеннических "офисов" – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность будет наступать за хищение денежных средств с банковского счета, если его владельца ввели в заблуждение и он добровольно передает личную информацию о себе. Также будут наказывать за предварительное хищение персональной информации с помощью фишинговых схем или "финансовых пирамид".

Уголовный кодекс Украины дополняется новыми статьями 255-4 "Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней" и 255-5 "Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации",

– говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее президент направил в Раду законопроекты, призванные ужесточить ответственность за деятельность мошеннических "колл-центров", так называемых "дропов", и использование чужих банковских данных. Отдельно глава государства также предлагал установить уголовную ответственность за незаконный сбор, хранение и использование данных с целью завладения чужими средствами. Но сейчас Рада проголосовала именно за законопроект от Кабинета министров.

В НАБУ подчеркивают, что мошеннические сети могут использоваться не только для обмана граждан и хищения денег, но и во вражеских операциях. То есть государство должно бороться не только с непосредственными мошенниками, но и с людьми и структурами, обеспечивающими работу таких схем.