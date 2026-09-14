Соответствующее заявление прозвучало на брифинге НАБУ 14 сентября.

Что сказали в НАБУ о колл-центрах?

Глава антикоррупционного ведомства обратил внимание на угрозу, исходящую от деятельности подпольных офисов, которые продолжают функционировать в различных регионах страны.

Руководитель бюро подчеркнул, что обман иностранцев наносит ощутимый удар по международной репутации Украины и наносит ущерб партнерским отношениям с союзниками.

То есть это чистая работа на русских,

– заявил Семен Кривонос.

Чиновник подчеркнул, что противодействие этим преступным схемам должно стать приоритетной задачей для правоохранительных органов.

Также глава НАБУ добавил, что уже обсуждал вопрос ликвидации нелегальных мошеннических структур непосредственно с президентом Украины.

Стоит уточнить контекст этого заявления. В начале сентября 2026 года НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию, занимавшуюся "крышеванием" мошеннических колл-центров в Офисе Генерального прокурора (ОГП).

В ходе судебных заседаний представители САП заявили о возможной причастности и поддержке схемы со стороны Руслана Кравченко (сам он обвинения отверг). На фоне этого скандала и расследования 7 сентября 2026 года Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности.

А уже 14 сентября президент Зеленский официально отстранил его от исполнения обязанностей.