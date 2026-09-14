Відповідна заява пролунала на брифінгу НАБУ 14 вересня.

Що сказали в НАБУ про колцентри?

Очільник антикорупційного відомства звернув увагу на загрозу від дій підпільних офісів, які продовжують функціонувати у різних регіонах країни.

Керівник бюро наголосив, що ошукання іноземців завдає відчутного удару по міжнародній репутації України та шкодить партнерським відносинам із союзниками.

Тобто це чисто робота на русню,

– заявив Семен Кривонос.

Посадовець підкреслив, що протидія цим злочинним схемам має стати пріоритетним завданням для правоохоронних органів.

Також очільник НАБУ додав, що вже обговорював питання ліквідації нелегальних шахрайських структур безпосередньо з президентом України.

Варто уточнити контекст цієї заяви. На початку вересня 2026 року НАБУ і САП провели спецоперацію "Карфаген", у межах якої викрили злочинну організацію, що займалася "кришуванням" шахрайських кол-центрів в Офісі Генерального прокурора (ОГП).

Під час судових засідань представники САП заявили про можливу причетність і підтримку схеми з боку Руслана Кравченка (сам він звинувачення відкинув). На тлі цього скандалу та розслідування 7 вересня 2026 року Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади.

А вже 14 вересня президент Зеленський його офіційно відсторонив від виконання обов'язків.