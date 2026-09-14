Про це йдеться у відповідному указі на сайті ОП.

Що відомо про відсторонення Кравченка?

Зранку 14 вересня активізувалося протистояння між антикорупційними органами та Офісом Генпрокурора. Зокрема, Кравченко підписав підозру керівнику НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко пояснював, що раніше його від цього рішення нібито стримував Зеленський. Згодом з'явилася інформація про те, що сам Кравченко перебуває за кордоном.

Президент України, зі свого боку, наголосив, що "у цього генпрокурора один шлях – звільнення". Він закликав парламентарів підтримати це рішення. Голосування в Раді має відбутися 15 вересня. Тим часом на сайті Зеленського вже з'явився указ про відсторонення Кравченка з посади.