Про це повідомляють джерела Суспільного.

Що відомо про відрядження Кравченка?

За даними джерел, Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа нібито для того щоб взяти участь у слуханні парламентської мережі ПАРЄ.

Відрядження генпрокурор підписав собі строком на 5 днів з 13 вересня 2026 року, а виїхати планував на авто.

Раніше ЗМІ писали про те, що Кравченко перетнув кордон через КПП "Шегині" уночі 14 вересня на службовому авто. Зазначалося, що він прямує до Литви і використовує відрядження для втечі з країни.

Сам генпрокурор заявив, що у нього заплановані зустрічі з міжнародними партнерами. Він планує їм розповісти про реальний стан справ у НАБУ і САП.

Відрядження відбулося на тлі конфлікту Кравченка з НАБУ і САП. Генпрокурор оголосив про підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та іншій особі, пов'язаній із керівником САП.

Сам Кравченко подав у відставку 7 вересня на тлі викриття злочинної організації в Офісі генпрокурора.

Верховна Рада планує розглянути його відставку 15 вересня.