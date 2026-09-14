Вранці 14 вересня Руслан Кравченко у соцмережах опублікував відео, у якому пояснив свою відставку, також зробив гучну заяву щодо НАБУ і САП.

Як Кравченко пояснив свою відставку?

Кравченко наголосив, що його відставка "не є визнанням будь-якої вини, результатом певних угод чи відмовою боротьби за свою репутацію і доброчесність".

Я не тримаюся за посаду, але й не дозволю використовувати мою відставку для зупинки усіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала,

– зазначив Кравченко.

За його слова, операція "Карфаген" була спрямована не лише проти нього самого. Він стверджує, що "справжньою метою було отримати доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників, працівників НАБУ та САП, а після цього усунути генпрокурора та зупинити ухвалення процесуальних рішень по цих справах".

Генпрокурор звинуватив представників НАБУ та САП у копіюванні й викраденні матеріалів проваджень щодо їхніх керівників і працівників під час обшуків. Кравченко також стверджує, що президент раніше політично стримував ці рішення, а представники антикорупційних органів пропонували йому гарантії недоторканності в обмін на відмову від підозр.

За словами Кравченко, сьогодні Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень, в межах яких розслідуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, здійснені працівниками НАБУ та САП.

У відеозверненні Кравченко повідомив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу.

Опираючись на зібрану доказову базу я підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Я підозрюю його у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивного усиновлення з метою штучно створити підстави для уникнення відповідальності у суді. Я впевнений у цих матеріалах і можу їх оприлюднити,

– заявив Кравченко.

Він також заявив про другу підозру – особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Її, за словами генпрокурора, підозрюють у впливі на суддів ВАКС, пропозиції їм неправомірної вигоди та сприянні ухиленню від мобілізації. ​"Саме це кримінальне провадження стало тригером та істинною причиною нічного штурму Офісу генпрокурора", – вважає Кравченко.

Кривоноса та Клименка він закликав також подати у відставку.

Кравченко наголосив, що "готовий до всіх політичних і медійників наслідків". Також він висловив сподівання, що наступний генпрокурор доведе до кінця справи про керівників і працівників НАБУ та САП.