Володимир Зеленський відреагував на відеозвернення Кравченка.

Як Зеленський прокоментував заяви Кравченка?

Майже одразу після того, як генпрокурор опублікував резонансний пост у соцмережах, з'явилася реакція президента.

Глава держави закликав Верховну Раду якнайшвидше підтримати відставку Кравченка.

У цього Генерального прокурора є тільки один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав. Україна бачила всі причини. Якщо він вважає це політичним тиском, нехай так і називає. Прошу парламентарів підтримати це звільнення невідкладно,

– заявив Зеленський.

Нагадаємо, що генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

За його словами, керівника НАБУ підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивного усиновлення, яке могло створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко також повідомив про підозру особі, близькій до керівника САП Олександра Клименка.

Її, за словами генпрокурора, підозрюють у спробах впливати на суддів ВАКС, пропозиції неправомірної вигоди та сприянні ухиленню від мобілізації.

Заяву Кравченко зробив на тлі своєї відставки з посади генпрокурора. Він заперечив, що його рішення пов'язане з визнанням вини чи домовленостями, і заявив, що не дозволить використати свою відставку для припинення кримінальних проваджень або знищення доказів.