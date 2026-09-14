Владимир Зеленский отреагировал на видеообращение Кравченко.

Как Зеленский прокомментировал заявления Кравченко?

Почти сразу же после того, как генпрокурор опубликовал резонансный пост в соцсетях, появилась реакция президента.

Глава государства призвал Верховную Раду как можно быстрее поддержать отставку Кравченко.

У этого Генерального прокурора есть только один путь: освобождение от должности. Вот это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно,

– заявил Зеленский.

Напомним, что генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу.

По его словам, руководитель НАБУ подозревается в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивного усыновления, которое могло создать основания во избежание ответственности в суде.

Кравченко также сообщил о подозрении лицу, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Его, по словам генпрокурора, подозревают в попытках влиять на судей ВАКС, предложения неправомерной выгоды и содействии уклонению от мобилизации.

Заявление Кравченко сделал на фоне своей отставки от должности генпрокурора.

Он возразил, что его решение связано с признанием вины или договоренностями, и заявил, что не позволит использовать свою отставку для прекращения уголовных производств или уничтожения доказательств.