"Я подозреваю его (Семена Кривоноса – ред.) в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в очень больших размерах", – заявил Кравченко.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу. Ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне операции НАБУ и САП "Карфаген".
"Я подозреваю его (Семена Кривоноса – ред.) в подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в очень больших размерах", – заявил Кравченко.