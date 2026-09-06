Об этом сообщили корреспонденты "Суспильного".

Какую меру избрали для Крапивы и в чем его подозревают?

По решению суда Сергей Кропива будет находиться под стражей с альтернативой залогу в 120 миллионов гривен.

Во время заседания прокурор САП отметил, что из разговоров Сергея Крапивы с разными людьми можно сделать вывод о его приближенности к генеральному прокурору и выполнении им личных поручений.

В частности, по данным САП, Кропива якобы координировал ремонт в доме, где проживает генпрокурор Руслан Кравченко, общался с прорабом и техническим персоналом. В одном из разговоров, который зачитал прокурор, Кравченко вроде бы поручал ему установить газовый генератор мощностью 30 – 50 кВт.

Также следствие утверждает, что Крапива помогал супруге Кравченко оформить визу в США и организовывал празднование дня рождения генпрокурора в Мадриде. Речь идет, в частности, об аренде жилья и элитного ресторана.

Ранее Кравченко сообщал, что Крапиву отстранили от исполнения служебных обязанностей. В то же время сам генпрокурор отрицал обвинения, связанные с упоминаниями о нем на пленках НАБУ как "шефа".

Что известно об операции "Карфаген"?

Напомним, что 4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации, в рамках которой проверяли возможную причастность чиновника Офиса генпрокурора к противоправной деятельности.

В ОГП заявили о его отстранении во время досудебного расследования. На следующий день НАБУ заявило о разоблачении организации, возглавляемой должностным лицом ОГП. По версии следствия, ее участники систематически извлекали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

Следствие считает, что один из руководителей структурного подразделения ОГП создал преступную организацию и возглавил ее в 2025 году. Правоохранители сообщили о разоблачении 5 участников схемы.