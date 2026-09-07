О своем решении Кравченко сообщил вечером 7 сентября.

Как Кравченко прокомментировал заявление об отставке?

Чиновник назвал это решение "политическим". При этом, по словам Кравченко, он принял его сознательно.

"Не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния", – высказался он.

Вместе с тем, Кравченко добавил, что его позиция по обвинению "остается неизменной". Он также выразил благодарность всем коллегам, честно выполняющим свою работу. "Тем, кто представляет обвинения в судах, работает с потерпевшими, документирует российские преступления и отстаивает интересы государства. Ваша работа ни в коем случае не должна обесцениваться", – отметил Кравченко.

Что этому предшествовало?

Следует заметить, что перед оглашением своего решения Кравченко, по данным источников "Украинской правды", именно проводил встречу с Владимиром Зеленским, на которой также присутствовал Давид Арахамия.

Примечательно, что до этого, общаясь с журналистами, Кравченко заявил, что не намерен уходить в отставку. Он, однако, не возражал, что сделает это в случае соответствующей инициативы президента.

Что сказал Кравченко об обысках?

Отметим, что речь идет о расследовании дела "Карфаген", проводимого детективами НАБУ и САП. О ней стало известно вечером 4 сентября. По словам чиновника, около полуночи детективы НАБУ прибыли в Офис генпрокурора.

Сначала сотрудники УГО не пропускали их из-за отсутствия постановлений и конкретных проверочных помещений, однако после переговоров с руководством НАБУ и САП доступ обеспечили. Во время обысков в кабинете генпрокурора изъяли пустые конверты и 4 подарочных сертификата Canali по 50 тысяч гривен каждый.

Также следователи получили доступ к отдельным материалам производств, в частности тех, где фигурировали работники НАБУ.