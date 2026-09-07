Об этом генеральный прокурор заявил во время беседы с журналистами, передает "Украинская правда".
Что сказал Кравченко?
Нынешний генеральный прокурор Руслан Кравченко, несмотря на разгоревшийся из-за пленки НАБУ скандал, "не чувствует", что должен уйти с должности.
Чиновник отметил, что для этого существует определенная процедура. За отставку должна проголосовать Верховная Рада, решение может инициировать президент. "Если они это сделают, я, конечно, подчинюсь. Я за должность не держусь", – сказал Кравченко.
В то же время он уточнил, что "без коллектива ничего поделать не может". Его решение также может повлиять на планы по отставке.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Отметим, что Кравченко вызвали на заседание правоохранительного комитета Верховной Рады во вторник, 8 сентября, после которого он намерен пообщаться с журналистами. К тому же генпрокурор имеет запланированное совещание у президента Зеленского.
Последние новости о расследовании дела "Карфаген"
ВАКС заключил под стражу Сергея Куцого до 3 ноября, определив альтернативную залог в 3 миллиона гривен. Куций ранее работал водителем Сергея Крапивы, подозреваемого в "крыше" мошеннических колл-центров. Крапива, кстати, тоже отправили под стражу.
По данным следствия, Куций в 2026 году 10 раз пересекал границу, в том числе вместе с Крапивой, и был осведомлен о его контактах. В тот же день ВАКС избрал меру пресечения еще одной фигурантке дела – Елизавете Ивахненко. Ее заключили под стражу с возможностью залога в 20 миллионов гривен. Свою причастность к преступлениям она отрицает и утверждает, что обнародованные записи могли быть изменены или вырваны из контекста.