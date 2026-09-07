Про таке генпрокурор сказав під час спілкування з журналістами, передає "Українська правда".
Що сказав Кравченко?
Нинішній генеральний прокурор Руслан Кравченко, попри скандал, що розгорівся через плівки НАБУ, "не відчуває", що має піти з посади.
Посадовець зазначив, що для цього існує певна процедура. За відставку має проголосувати Верховна Рада, це рішення може ініціювати президент. "Якщо вони це зроблять, я, звичайно, підкорюся. Я за посаду не тримаюся", – сказав Кравченко.
Водночас він уточнив, що "без колективу нічого зробити не може". Тож його рішення також може вплинути на плани щодо відставки.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Зауважимо, Кравченка викликали на засідання правоохоронного комітету Верховної Ради у вівторок, 8 вересня, після якого він має намір поспілкуватися з журналістами. До того ж генпрокурор має заплановану нараду у президента Зеленського.
Останні новини про розслідування справи "Карфаген"
ВАКС взяв під варту Сергія Куцого до 3 листопада, визначивши альтернативну заставу у 3 мільйони гривень. Куций раніше працював водієм Сергія Кропиви, якого підозрюють у "кришуванні" шахрайських кол-центрів. Кропиву, до речі, теж відправили під варту.
За даними слідства, Куций у 2026 році 10 разів перетинав кордон, зокрема, разом із Кропивою, та був обізнаний про його контакти.
Того ж дня ВАКС обрав запобіжний захід ще одній фігурантці справи – Єлизаветі Івахненко. Її взяли під варту з можливістю застави у 20 мільйонів гривень. Свою причетність до злочинів вона заперечує та стверджує, що оприлюднені записи могли бути змінені або вирвані з контексту.