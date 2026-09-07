Їх підозрюють у кришуванні кол-центрів. Про це повідомило "Суспільне".

Що відомо про справу?

ВАКС обрав запобіжний захід Сергію Куцому. Підозрюваний перебуватиме під вартою до 3 листопада з можливістю застави розміром 3 мільйони гривень.

Суддя частково задовольнив прохання сторони обвинувачення, яка просила про тримання під вартою та 20 мільйонів гривень застави. Адвокати мають намір подавати апеляцію і просити про домашній арешт для Куцого, водночас прокурор сказав, що поки не знає чи оскаржуватиме рішення ВАКС.

Куций – це та особа, яка кожного дня виконувала завдання Кропиви. Особа чітко усвідомлювала свої дії,

– заявила сторона обвинувачення.

Куцого підозрюють в участі у злочинній організації, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Прокурор вказував на те, що водій отримував неправомірну вигоду водієм від діяльності шахрайських кол-центрів.

Вони зазначали, що є розмови, які свідчать про систематичні випадки, коли Куций отримував гроші та передавав їх іншим особам. Водночас сторона захисту стверджує, що доказів факту "кришування" та отримання неправомірної вигоди – немає.

Хто такий Сергій Куций?

Сергій Куций працював водієм Сергія Кропиви – заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва в Офісу Генерального прокурора. Днями Кропиві оголосили підозру у кришуванні кол-центрів.

Слідство зазначило, що підозрюваний у 2026 році вже 10 разів перетинав кордон, зокрема разом з Кропивою. Водій був обізнаний про коло спілкування працівника Офісу Генпрокурора.

Щодо знищення доказів, є розмова про деталізовані заходи забезпечення, зокрема є розмова про кібербезпеку та захист телефонів. Говорили, зокрема, про дистанційне очищення телефону. Щодо впливу на свідків, то є розмова про підготовку дружини та матері (Куцого – 24 Канал),

– наголосив прокурор.

За даними слідства, водій, якого пов'язують із псевдонімом "Камрад", з жовтня 2025 до вересня 2026 брав участь у злочинній організації, яка забезпечувала діяльність мережі шахрайських кол-центрів.

Того ж дня Вищий антикорупційний суд взяв під варту ще одну фігурантку справи "Карфаген" Єлизавету Івахненко. Їй призначили заставу в розмірі 20 мільйонів гривень.

Івахненко, яка фігурує у розслідуванні під псевдо "Муза", заперечує звинувачення. Вона заявила, що оприлюднені записи могли бути викривлені та вирвані з контексту.