Их подозревают в крышевании колл-центров. Об этом сообщило "Суспильне".

Что известно о деле?

ВАКС избрал меру пресечения в отношении Сергея Куцого. Подозреваемый будет находиться под стражей до 3 ноября с возможностью освобождения под залог в размере 3 миллионов гривен.

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая просила о содержании под стражей и залоге в размере 20 миллионов гривен. Адвокаты намерены подать апелляцию и ходатайствовать о домашнем аресте для Куцого, в то же время прокурор заявил, что пока не знает, будет ли обжаловать решение ВАКС.

Куций – это тот человек, который каждый день выполнял задания Кропивы. Этот человек четко осознавал свои действия,

– заявила сторона обвинения.

Куций подозревается в участии в преступной организации, а также в легализации имущества, полученного преступным путем. Прокурор указывал на то, что Куций получал неправомерную выгоду от деятельности мошеннических колл-центров.

Они отмечали, что имеются разговоры, свидетельствующие о систематических случаях, когда Куций получал деньги и передавал их другим лицам. В то же время сторона защиты утверждает, что доказательств факта "крышевания" и получения неправомерной выгоды нет.

Кто такой Сергей Куций?

Сергей Куций работал водителем Сергея Кропивы – заместителя начальника Департамента международного сотрудничества в Офисе Генерального прокурора. На днях Кропиве объявили подозрение в "крышевании" колл-центров.

Следствие отметило, что подозреваемый в 2026 году уже 10 раз пересекал границу, в том числе вместе с Кропивой. Водитель осведомлен о круге общения сотрудника Офиса генерального прокурора.

Что касается уничтожения доказательств, то идет речь о детальных мерах обеспечения, в частности о кибербезопасности и защите телефонов. Говорили, в частности, о дистанционной очистке телефона. Что касается воздействия на свидетелей, то идет речь о подготовке жены и матери (Куция – 24 Канал),

– подчеркнул прокурор.

По данным следствия, водитель, которого связывают с псевдонимом "Камрад", с октября 2025 по сентябрь 2026 года участвовал в преступной организации, обеспечивавшей деятельность сети мошеннических колл-центров.

В тот же день Высший антикоррупционный суд взял под стражу еще одну фигурантку дела "Карфаген" – Елизавету Ивахненко. Ей назначили залог в размере 20 миллионов гривен.

Ивахненко, фигурирующая в расследовании под псевдонимом "Муза", отрицает обвинения. Она заявила, что обнародованные записи могли быть искажены и вырваны из контекста.