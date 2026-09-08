Заместитель исполнительного директора Центра по борьбе с коррупцией Елена Щербан, анализируя обнародованные НАБУ записи в рамках дела "Карфаген", отметила, что для нее эта история была ожидаемой, ведь она внимательно следила за деятельностью генпрокурора Кравченко с самого начала его назначения.

Колл-центры делили на свои и чужие

Елене Щербан пришлось выступать адвокатом по делу детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, которого, как она напомнила, задержали год назад в рамках спецоперации по атаке на НАБУ и САП.

Уже тогда, ознакомившись с материалами этого дела и дел других детективов, которые подписывал лично Кравченко и которые, по ее словам, были сфальсифицированы (она подчеркнула, что это в настоящее время подтверждается приговорами судов, есть оправданный свидетель по делу Магомедрасулова, закрыто уголовное производство в отношении детектива НАБУ Гусарова), ей стало кое-что понятно.

Когда генпрокурор собственноручно может подписывать сфальсифицированные документы, это может привести только к катастрофе. И было лишь вопросом времени, когда это будет зафиксировано, задокументировано и когда придется расплачиваться как политически, так и юридически за все эти вещи,

– подчеркнула Щербан.

Она отметила, что неофициально все юридическое сообщество Украины понимало, что с колл-центрами происходит беда и существует "крышевание" со стороны правоохранительной системы. Щербан рассказала, что многие из ее коллег-адвокатов знают истории, когда проводились обыски, после чего колл-центр якобы закрывали, а через неделю он возвращался к работе в то же самое помещение без каких-либо проблем, и ни у кого уже не возникало к нему вопросов.

Было понятно, что все это функционирует исключительно благодаря содействию со стороны правоохранительной системы. Офис генерального прокурора – это очень удобный институт, это главный институт в правоохранительной системе и правосудии сегодня. От решения прокурора по любому делу, будь то следствие Службы безопасности, Нацполиции, БЭБ, ДБР, зависит фактически все в уголовном производстве,

– пояснила Щербан.

Офис генерального прокурора благодаря своим административным функциям и полномочиям, полученным с приходом Руслана Кравченко, как подчеркнула заместитель исполнительного директора ЦПК, посредством нормативных приказов, которые обсуждаются на обнародованных записях, систематизировал мониторинг этих дел: разделили колцентры на свои и чужие и, соответственно, начали проводить атаки против чужих и прикрывать свои.

Я подчеркну, что именно генеральный прокурор, который, вероятно, упоминается как "шеф" Андреевич на уже обнародованных записях, подписывал все документы, касающиеся этих приказов, чтобы осуществлять мониторинг этих дел. Он подписывал все кадровые решения в прокуратуре в отношении лиц, которых Кропива продвигал на различные должности, потому что лояльные лица в системе прокуратуры как раз способствовали тому, чтобы эта система держалась и активно функционировала,

– озвучила Щербан.

Она напомнила, что конкурсы на административные должности были отменены на законодательном уровне как раз тогда, когда Руслан Кравченко вступил в должность, вместе с тем законом, которым лишили независимости НАБУ и САП, отменили и конкурсы в Офисе генпрокурора. И после этого, по словам Щербан, начались массовые назначения на руководящие должности в прокуратуре своих людей.

Следствие сегодня не располагает достаточными доказательствами, но очевидно, что доказательства в отношении генерального прокурора есть, ведь Высший антикоррупционный суд вынес постановление – это не Печерский суд, он просто так, без оснований, не дал бы разрешение на обыск у генерального прокурора как дома, так и в его кабинете. То есть были очень серьезные основания. Что пока недостаточно доказательств для предъявления подозрения, возможно, это вопрос времени, посмотрим,

– подытожила Щербан.

Отставка генпрокурора не решает системную проблему

Заместитель исполнительного директора ЦПК отметила важный, на ее взгляд, аспект в этой истории. Сегодняшняя отставка Кравченко в целом никоим образом не решает проблему и эту политизацию, лояльность в системе прокуратуры.

Это нужно решать с помощью глобальных законодательных изменений и, в конечном итоге, путем проведения конкурса на должность генерального прокурора, так, как это происходит сегодня в антикоррупционных органах,

– убеждена Щербан.

Полная версия интервью с Еленой Щербан: смотрите видео