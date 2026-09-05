Об этом сообщили в НАБУ.

Что известно о разоблачении преступной организации?

По данным следствия, возглавлял группировку один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. Как установили правоохранители, чиновник создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. В схему он привлек действующих работников прокуратуры и других приближенных лиц.

Участники группировки наладили систему регулярного получения взяток за то, чтобы не препятствовать работе так называемых колл-центров. Эти структуры, по данным следствия, занимались массовым мошенничеством, от которого страдали граждане Украины и иностранцы.

Полученные незаконным путем средства фигуранты в дальнейшем легализовывали через разные схемы. Более 20 миллионов гривен, по данным следствия, потратили на приобретение недвижимости, драгоценностей и другого ценного имущества.