Про це повідомляє НАБУ.

Що сказали у НАБУ на слова Кравченка?

НАБУ і САП відреагували на заяву Генерального прокурора та назвали ситуацію продовженням системної атаки на незалежність антикорупційних органів. У відомствах заявили, що активна фаза цієї атаки розпочалася ще минулого літа. Тоді однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора.

У НАБУ наголосили, що не беруть участі у політичній боротьбі та діють виключно в межах закону.

Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено,

– заявили у відомстві.

Там також заперечили інформацію про те, що НАБУ нібито вилучало кримінальні провадження, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Такі твердження не відповідають дійсності.

Водночас Генеральний прокурор нещодавно подав у відставку, тому його нинішні заяви наразі мають публічний, а не процесуальний характер.

Окремо в НАБУ і САП наголосили, що ніколи не вимагали чи не пропонували "недоторканності" для своїх працівників або будь-яких інших осіб. У відомствах додали, що детальнішу інформацію щодо ситуації оприлюднять згодом.

Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За його словами, керівника НАБУ підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивного усиновлення, яке могло створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Водночас Володимир Зеленський також відреагував на резонансні заяви Генерального прокурора Руслана Кравченка. Глава держави заявив, що бачить лише один варіант розвитку ситуації – звільнення Кравченка з посади.

За словами Зеленського, він особисто повідомив про це генеральному прокурору. Україна вже бачила причини, які, на його думку, є підставою для звільнення. Також він зазначив, що Кравченко може називати це політичним тиском, якщо вважає саме так. Водночас Верховну Раду закликали невідкладно підтримати рішення про звільнення генерального прокурора.